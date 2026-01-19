Finales de conferencia de la NFL: fechas, horarios y cómo verlas en vivo desde México

GENERANDO AUDIO...

Están listas las finales de conferencia de la NFL. Foto: Pexels

Las finales de conferencia de la NFL quedaron definidas y se jugarán el próximo domingo para obtener a los dos contendientes que buscarán el campeonato de la National Football League en el Super Bowl 2026. New England vs. Denver y Los Ángeles vs. Seattle serán los juegos a seguir.

Los encuentros que definen a los contendientes podrán verse por televisión abierta, señal de cable o por internet, todo según sea el caso que tenga cada fanático del emparrillado.

Fechas, horarios y cómo ver en México las finales de conferencia de la NFL

Broncos y Seahawks serán los equipos que jugarán en sus estadios las finales de conferencia de la NFL, por lo que contarán con su público para impulsarlos al juego final.

El partido New England vs. Denver se jugará el domingo 25 de enero de 2026, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Podrá verse por Canal 5, ESPN, Disney Plus y NFL Game Pass. Este será el juego que definirá al campeón de la Conferencia Americana, el cual se disputará en el estadio Empower Field at Mile High, en Denver.

El partido entre Los Ángeles vs. Seattle se jugará el domingo 25 de enero de 2026, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Podrá verse por Canal 5, Fox Sports y NFL Game Pass. Este será el juego que definirá al campeón de la Conferencia Nacional, el cual se disputará en el estadio Lumen Field, Seattle, donde el “jugador número 12” tratará de darle el envión anímico a sus Seahawks para llegar a un nuevo Super Bowl.

¿Cómo llegan los equipos de las finales de conferencia?

Patriots, Broncos, Rams y Seahawks llegaron a las finales de conferencia de la NFL luego de superar los partidos de Ronda Divisional el sábado y domingo pasados.

Denver derrotó 33-30 a Buffalo, pese a que el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, acumuló 283 yardas por la vía aérea. Las pérdidas de balones y los castigos en los últimos momentos del encuentro inclinaron la balanza al final para los Broncos.

Seattle venció 41-6 a San Francisco, una de las grandes figuras de los Seahawks fue el corredor Kenneth Walker III, quien acumuló 116 yardas. Por los 49ers no hubo respuesta en todo el partido.

New England le ganó 28-16 a Houston, un duelo que prometía ser más parejo, pero donde la defensiva de los Patriots tuvo un papel importante para presionar los envíos del mariscal de campo de los Texans, C.J. Stroud.

Los Ángeles derrotaron 20-17 a Chicago, en un juego bastante complicado y bajo la nieve, donde el termómetro además llegó a los menos ocho grados centígrados. Pero al final, los Rams se impusieron de visitantes.

