Kimi Antonelli se queda con la pole; Checo Pérez largará en el lugar 19 en el GP de Japón

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Kimi Antonelli se lleva la pole | Reuters

El joven piloto Kimi Antonelli volvió a robarse los reflectores al quedarse con la pole position en el Gran Premio de Japón, firmando así su segunda posición de privilegio consecutiva. El italiano confirmó su gran momento en la clasificación, mientras que una de las sorpresas de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2.

El desempeño de Antonelli ha sido consistente a lo largo del fin de semana, imponiéndose incluso dentro de su propio equipo. El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team superó a su compañero George Russell en las sesiones más recientes, mostrando un ritmo superior tanto en prácticas como en clasificación.

Durante la Q2, el italiano marcó una diferencia notable de seis décimas respecto a Russell, ventaja que volvió a confirmar en la Q3, donde amplió la brecha a tres décimas para asegurar el mejor tiempo. Con este resultado, Antonelli no solo consolida su dominio en Suzuka, sino que también refuerza su estatus como una de las grandes revelaciones de la temporada.

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