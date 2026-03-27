Arrestan a Tiger Woods tras accidente con volcadura en Florida; investigan consumo de alcohol

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Tiger Woods sufre accidente automovilístico. Foto: AFP

El golfista estadounidense Tiger Woods fue arrestado este viernes 27 de marzo luego de verse involucrado en un accidente automovilístico con volcadura en Jupiter Island, Florida, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. De acuerdo con las autoridades, el deportista presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas al momento del incidente, por lo que fue detenido bajo sospecha de conducir en ese estado.

El accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde (hora local) en la misma zona donde reside Woods. Reportes oficiales indican que el percance involucró al menos a otro vehículo y terminó con la camioneta del golfista volcada sobre uno de sus costados. Imágenes difundidas por medios locales muestran la unidad severamente dañada tras el impacto.

A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades señalaron que Woods no resultó herido.

Tras su detención, el caso quedó en manos de las autoridades locales, que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre posibles cargos formales o pruebas realizadas al golfista. Asimismo, representantes del jugador, incluida la firma Excel Sports Management, no han emitido comentarios oficiales sobre lo sucedido.

El incidente ocurre en un momento delicado para Woods, quien en los últimos meses ha intentado retomar su actividad profesional tras una serie de problemas físicos que han limitado su carrera.

El golfista, de 50 años, se encontraba en proceso de recuperación de una rotura del tendón de Aquiles, además de haber sido sometido a una cirugía de espalda en octubre pasado. A pesar de ello, recientemente volvió a la competencia durante las finales de la TGL, donde su equipo Jupiter Links GC fue derrotado por Los Angeles Golf Club.

En paralelo, Woods evaluaba la posibilidad de regresar al circuito del PGA Tour en el Masters de Augusta, el primer major de la temporada, que se disputará a partir del 9 de abril en el Augusta National Golf Club. Su participación en dicho torneo ahora queda en duda tras este nuevo incidente, que podría impactar tanto en su preparación física como en su situación legal.

No es el primer accidente de Tiger Woods

No es la primera vez que el histórico golfista enfrenta un episodio de este tipo. En 2017, Woods fue arrestado en Florida bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, luego de que la policía lo encontrara dormido al volante de su vehículo. En aquella ocasión, el deportista ofreció disculpas públicas a su familia, amigos y seguidores, reconociendo la gravedad de lo ocurrido.

Además, en febrero de 2021, Woods sufrió uno de los momentos más críticos de su vida tras un accidente automovilístico en el sur de California. En ese siniestro, su vehículo volcó varias veces y el golfista quedó atrapado en el interior, lo que le provocó graves lesiones en la pierna derecha. Fue sometido a múltiples cirugías, incluyendo la colocación de una varilla en la tibia y tornillos en el pie y tobillo, y permaneció hospitalizado durante varias semanas.

Durante su recuperación, Woods llegó a reconocer la gravedad de sus lesiones y el riesgo que enfrentó. Incluso, en declaraciones posteriores, señaló que se consideraba afortunado de haber sobrevivido y de conservar la extremidad, luego de que los médicos evaluaran escenarios más extremos.

Ahora, este nuevo incidente vuelve a colocar a Woods en el centro de la atención pública, no solo por su estado personal, sino también por las implicaciones legales que podría enfrentar. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre el caso, mientras el mundo del deporte permanece atento a la evolución de uno de los golfistas más importantes de la historia reciente.

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