Así se ve el Estadio Azteca por dentro tras su remodelación para el Mundial 2026: imágenes exclusivas

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Así se ve el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 | Foto: Alejandra Suárez

El Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, recibirá la tercera inauguración de un Mundial el próximo 11 de junio. Por esa razón, el “Coloso de Santa Úrsula” fue remodelado y, tras casi dos años de trabajos, abrió sus puertas al público de nueva cuenta este sábado para el partido entre México y Portugal.

Alejandra Suárez, fotógrafa de Claro Sports, pudo ingresar al estadio mundialista antes del partido de reinauguración para mostrar cómo luce por dentro.

Así se ve el Estadio Azteca por dentro tras remodelación

Uno de los cambios más notorios en la nueva apariencia del Estado Banorte rumbo al Mundial 2026 es el color de las tribunas, pues antes aparecía el escudo del Club América y el logo de un patrocinador.

Conforme a las reglas de la FIFA, la parte superior del recinto ahora muestra butacas en color gris; cabe destacar que la pantalla del estadio se mantuvo.

Imagen: Alejandra Suárez

Como es tradicional en el otrora Estadio Azteca, las butacas de la planta baja son rojas con algunos asientos en color blanco, recordando a la apariencia del lugar en los años 90 y 2000.

Un detalle que se puede apreciar es la presencia de dos pantallas LED gigantes que rodean a la cancha del estadio entre el primer y segundo piso.

Imagen: Alejandra Suárez

Las imágenes de Alejandra Suárez permiten apreciar que, si bien no hay cambios radicales ni considerables, el que será llamado Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 está listo para el 11 de junio.

La remodelación del “Coloso de Santa Úrsula” tomó casi dos años y reportes indican que las obras no se han completado al 100% a poco más de dos meses para la Copa del Mundo.

Imagen: Alejandra Suárez

Y a pesar de las obras intensivas en el interior del Estadio Banorte, la mítica cancha que vio jugar a leyendas como Diego Maradona y Pelé lució impecable rumbo al arranque del juego entre México y Portugal.

Imagen: Alejandra Suárez

Poco a poco, los aficionados comenzaron a llegar al Estadio Azteca para el partido amistoso, aunque los primeros en conocer la cancha fueron los jugadores de ambas selecciones.

¿Cómo se ve la fachada del nuevo Estadio Banorte?

El interior del Estadio Banorte no fue el único que sufrió cambios con respecto al diseño tradicional del que será tres veces mundialista, pues la fachada también presenta modificaciones.

El cambio más notable está en la parte superior del coloso, pues presenta una manta roja con las letras que indican el nuevo patrocinador principal del lugar.

Imagen: Cuartoscuro

Los aficionados que llegaron para el estadio pudieron notar que la apariencia exterior es diferente a la que presentó durante décadas, destacando principalmente por el color rojo en su fachada.

Imagen: Cuartoscuro

Imagen: Cuartoscuro

Cabe destacar que un fuerte operativo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodiaron los alrededores del Estadio Banorte por su inauguración con el partido entre las selecciones de México vs Portugal.

Así llegaron los jugadores al México vs Portugal

Los primeros afortunados en pisar el “pasto sagrado” del histórico Estadio Azteca tras su remodelación que tomó casi dos años fueron los jugadores de México y Portugal.

Por la tarde de este sábado, los futbolistas lusitanos hicieron un breve reconocimiento del terreno de juego, incluyendo a Paulinho, delantero del bicampeón Toluca.

Cabe destacar que los propios futbolistas mexicanos pudieron conocer las condiciones de la cancha que fungirá como su casa durante el Mundial 2026.

Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo y el resto de los seleccionados mexicanos se mostraron sonrientes a su llegada a la renovada casa de la Selección Mexicana.

Imagen: Alejandra Suárez

Imagen: Alejandra Suárez

Imagen: Alejandra Suárez

La caótica reapertura del Estadio Banorte

La reapertura del Estadio Banorte fue caótica, debido a que un aficionado en estado de ebriedad falleció tras caer de las gradas tras de bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, según anunció la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Por otro lado, los aficionados tardaron en entrar al recinto para el partido, ya que Unotv.com pudo confirmar que múltiples asistentes estuvieron atorados por varios minutos sin poder ocupar su lugar.

Desde tempranas horas, manifestantes de la Ciudad de México se hicieron presentes en Periférico, cerca del hoy llamado Estadio Banorte, para expresar sus consignas en contra de la obra en el sur de la capital.

Esto provocó cierres viales en la zona, causando tránsito intenso para los ciudadanos durante gran parte del día, según pudo confirmar el equipo de Uno TV.

Por otro lado, la reapertura del otrora Estadio Azteca también se vio empañada por la presencia de Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán.

“Decido alzar la voz desde la indignación al ver que las autoridades, lejos de atender esta tragedia, quieren desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos”, dijo a los micrófonos de Uno TV.

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