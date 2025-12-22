Los mejores momentos de la gira de Bad Bunny en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

El “Conejo Malo” la rompió en CDMX. Foto: Liliana Estrada | Ocesa

Bad Bunny cerró su paso por la Ciudad de México (CDMX) y en general por el país, con una serie de conciertos que dejaron momentos memorables para miles de asistentes. A lo largo de ocho fechas en el Estadio GNP Seguros, el artista puertorriqueño sorprendió con invitados especiales, canciones únicas, situaciones inesperadas y una conexión constante con el público mexicano, consolidando una de las giras más comentadas del año.

Es por eso que te dejamos el top de momentos de Bad Bunny en CDMX

¿Cuáles fueron los mejores momentos de Bad Bunny?

Invitados sorpresa que hicieron historia en el escenario

Uno de los grandes atractivos de la gira fue la lista de invitados que acompañaron a Bad Bunny en distintas fechas. En su segundo concierto, el colombiano Feid apareció de manera inesperada en “La Casita” para interpretar “Perro Negro”, canción sorpresa de la noche. Tras la euforia inicial, Feid se quedó para cantar “Classy 101” y “Chorrito pa’ las ánimas”, desatando la locura del público.

El 15 de diciembre, en la cuarta fecha, los asistentes fueron testigos del reencuentro entre Bad Bunny y Grupo Frontera, quienes interpretaron en vivo “UN X100TO”. No obstante, las sorpresas no acabaron aquí, pues en la sexta fecha, Julieta Venegas subió al escenario para cantar junto a Benito tres temas, incluyendo “Lo Siento BB:/”, uno de los momentos más celebrados por los fans.

Finalmente, en la última noche, Natanael Cano apareció para interpretar “Soy el diablo”, colaboración que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La caída de Bad Bunny que se volvió viral

Durante la interpretación de “Efecto”, en su primera fecha, Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más comentados de la gira al resbalar en el escenario. El micrófono se silenció de inmediato, dejando claro que no había playback. Lejos de afectar el show, el público continuó cantando mientras el artista se levantaba y retomaba la energía con un llamado directo a México, convirtiendo el tropiezo en parte del recuerdo colectivo.

Eiza González, Salma Hayek, Yeri Mua y más artistas en “La Casita”

Dentro de la casita varias celebridades brillaron, tal fue el caso de Eiza González, quien llamó la atención de los espectadores durante el show. Otros de los famosos que asistieron fueron: Dana, Salma Hakey, el luchador Penta, Mr Iguana, La Parka, JOP de Fuerza Regida, Azul Guaita, Luisa Sahagún, Diego Boneta, Renata Notni, Ana de la Reguera, María Bottle, Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Loreto Peralta, Danna, Latin Mafia, Santa Fe Klan, Luis Gerardo Méndez y Ary Tenorio, así como las actrices Macarena Achaga y Karol Sevilla, además de la conductora de televisión Galilea Montijo.

Yeri Mua, Samadhi Zendejas y la actriz Carolina Miranda también asistieron y compartieron un momento tenso después que la intérprete de “Nena moxita” acusara a Miranda de acosarla.

Fans cantan el Himno Nacional y “Cielito Lindo”

En el último concierto, celebrado el 21 de diciembre, se viralizaron videos donde asistentes de la sección General B entonaron de forma espontánea el Himno Nacional Mexicano y “Cielito Lindo” cuando Bad Bunny llegó a “La Casita”. Aunque el cantante no interpretó dichas canciones, el momento reflejó la conexión entre el público y el artista.

Un setlist exclusivo para cada noche

La gira también destacó por la tradición de incluir canciones sorpresa que no se repitieron en ninguna otra ciudad. En CDMX, temas como:

“Chambea” “Perro Negro” “Amorfada” “Where She Goes” “Te Mudaste” “La Corriente” “Mojabi Ghost” “Soy El Diablo”

El reencuentro entre Bad Bunny y J Balvin

Uno de los momentos más significativos fue la aparición de J Balvin, marcando el fin de los rumores sobre una ruptura en su amistad. Ambos interpretaron “La Canción”, “Si tu novio te deja sola”, “No me conoce” y “Like it” y, al finalizar, se ofrecieron disculpas mutuas, sellando el momento con un abrazo que muchos fans calificaron como “el abrazo de Acatempan” debido a lo histórico que fue dicho momento.

