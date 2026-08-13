LaLiga estrenará balón conectado: enviará al VAR datos clave del partido

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LaLiga implementa el balón conectado esta temporada Foto: AFP

LaLiga será la primera competición de futbol profesional del mundo en implementar la tecnología del balón conectado, integrada para los sistemas VAR y SAOT (fuera de lugar) en la temporada 2026/27.

Este sistema consiste en un sensor de radiofrecuencia desarrollado por KINEXON, el cual se integra a un balón oficial para transmitir en tiempo real la posición del balón y el instante exacto de cada contacto.

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VUELVELALIGA — LALIGA (@LaLiga) August 13, 2026

¿Para qué sirve el balón conectado?

Este balón conectado, que cuenta con el sensor de radiofrecuencia, transmite en tiempo real datos que son captados en una red de antenas que están integradas en el ecosistema tecnológico de LaLiga.

Estos datos funcionarán para que se reduzca la incertidumbre en situaciones que marcan diferencia en un partido como:

Señalizaciones y análisis de fuera de juego.

Manos, desvíos y toques.

Saques de esquina y situaciones de doble toque.



Cabe señalar que este sistema integra el “heartbeat”, el cual determina el momento exacto de contacto, algo que vimos durante el Mundial en un fuera de juego que se marcó a Croacia gracias a este sistema.

Esta señal y los gráficos serán parte de la retransmisión televisiva. De este modo, el espectador y los comentaristas tendrán información sobre la velocidad del disparo, el efecto aplicado y la trayectoria.

Se aplicaron pruebas con jugadores, donde se determinó que la implementación de este sensor no altera de ninguna forma el comportamiento, rendimiento, tacto, trayectoria, peso, equilibrio ni la experiencia de juego del balón.

Protocolos del balón conectado

LaLiga informó que para cada partido se ha implementado un protocolo para la preparación, verificación, custodia y gestión de los balones, que se llevará a cabo en todos los espacios.

Inspección previa: Antes de cada encuentro, cada balón se identifica, carga, comprueba y valida mediante un proceso operativo específico.

Uso exclusivo: Los balones conectados se reservan únicamente para partidos oficiales, excluyendo calentamientos y entrenamientos.

Dotación por partido: Cada encuentro dispondrá de 14 balones conectados: un balón en juego, uno para el cuarto árbitro y doce distribuidos alrededor del campo.

Se informó que se busca que para la temporada 2027/28 se introduzca esta tecnología en LALIGA HYPERMOTION (segunda división).