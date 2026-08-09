Insólito: pelota sale de la cancha durante despeje y provoca fuerte choque; ve video

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Foto: Getty Images

Un hecho insólito ocurrió durante un partido de segunda división del futbol uruguayo en las inmediaciones del Parque ANCAP, en Montevideo, cuando un despeje mandó la pelota fuera del estadio y hasta la ruta. Una camioneta golpeó el balón, perdió el control y chocó contra otro automóvil. El momento fue captado durante la transmisión del partido y se volvió viral.

El incidente ocurrió durante el encuentro entre Uruguay Montevideo y Paysandú, correspondiente al campeonato de Segunda División de Uruguay.

¿Cómo ocurrió el accidente por un balón de futbol?

A los 23 minutos del partido, el jugador Richard Núñez despejó una pelota dividida. El balón salió del parque conocido como estadio y comenzó a rebotar hasta llegar a la Ruta Gral. Hugo Batalla, una de las vías ubicadas en los alrededores del recinto deportivo.

Acá está el video de la pelota que se va a la ruta en la B de Uruguay y genera un choque de autos.pic.twitter.com/dhwlblO6tp https://t.co/utRMUF5W89 — Adi el Grande (@icardo8) August 8, 2026

Mientras la transmisión televisiva seguía la trayectoria del balón, un automóvil que circulaba por la zona frenó de manera repentina al encontrarse con la pelota.

La maniobra terminó provocando un choque, en una escena que quedó captada por las cámaras durante la transmisión del partido.

Uruguay Montevideo ganó el partido

Aunque el accidente generó atención fuera de la cancha, el partido continuó con normalidad y terminó con victoria para Uruguay Montevideo, que se impuso 1-0 ante Paysandú.

El resultado pasó a segundo plano debido al peculiar incidente que se produjo fuera del estadio y que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Acontecimiento insólito en la Liga de Ascenso Uruguaya

El video muestra cómo una acción habitual dentro de un partido de futbol terminó teniendo consecuencias fuera del terreno de juego, luego de que el balón abandonara el estadio y llegara hasta una vialidad cercana.

El hecho ocurrió durante una jornada del campeonato de ascenso de Uruguay y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro.