Terror en F1: Leclerc sufre brutal accidente en Italia; ve video

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Foto: AFP

El piloto monegasco Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza. El piloto de Ferrari salió caminando del monoplaza y fue revisado por el cuerpo médico de la F1.

Leclerc perdió el control de su Ferrari en la zona de la Parabólica durante las primeras vueltas de la carrera, cuando se encontraba bajo presión del McLaren de Oscar Piastri. El impacto provocó la salida de la bandera roja y la interrupción momentánea de la competencia para reparar las barreras de protección.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

¿Qué pasó con Charles Leclerc en el GP de Italia?

El piloto monegasco había arrancado desde la tercera posición en el Gran Premio de Italia. Sin embargo, durante la segunda vuelta perdió el control de su Ferrari a alta velocidad y terminó impactándose contra las barreras.

Tras el accidente, Leclerc logró salir por sus propios medios del monoplaza. Posteriormente fue trasladado al centro médico de Monza para una revisión, donde Ferrari informó que se encontraba bien.

El accidente obligó a detener la carrera durante aproximadamente media hora, mientras los trabajadores reparaban la barrera de neumáticos dañada por el impacto.

Antonelli gana el Gran Premio de Italia

Después de la reanudación, Kimi Antonelli protagonizó una remontada desde la posición 19 para conseguir la victoria con Mercedes. El piloto italiano superó a su compañero de equipo, George Russell, en las últimas vueltas y terminó en el primer lugar.

Russell finalizó segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio en la tercera posición con Red Bull. El resultado significó un doblete para Mercedes en el circuito de Monza.

Resultados principales del GP de Italia

1. Kimi Antonelli — Mercedes

2. George Russell — Mercedes

3. Max Verstappen — Red Bull

4. Lando Norris — McLaren

5. Oscar Piastri — McLaren

6. Lewis Hamilton — Ferrari

7. Pierre Gasly — Alpine

8. Arvid Lindblad — Racing Bulls

9. Franco Colapinto — Alpine

10. Yuki Tsunoda — Racing Bulls

Leclerc abandona el GP de Italia

El accidente terminó con la participación de Leclerc en la carrera de casa de Ferrari. El piloto había comenzado en una posición favorable, pero el incidente en la Parabólica cambió el desarrollo de la competencia y provocó una bandera roja.

A pesar de la fuerza del impacto, Leclerc pudo abandonar el monoplaza por su propio pie y posteriormente fue sometido a una evaluación médica.

¿En qué lugar terminó Checo Pérez?

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó en el lugar 18 del Gran Premio de Italia; la carrera en Monza estuvo marcada por diferentes incidentes y estrategias, pero la atención principal se concentró en el accidente de Leclerc y en la remontada de Antonelli, quien comenzó la competencia desde la parte trasera de la parrilla debido a una penalización relacionada con la unidad de potencia.

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