Ayoub El Kaabi sufre escalofriante lesión con Olympiacos; la “Hormiga” González podría tomar su lugar

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¿Qué tan cerca está de ser titular? Foto: AFP

Ayoub El Kaabi, futbolista del equipo Olympiacos, salió en camilla tras un fuerte choque con el arquero del Volos mientras disputaba un partido en el Estadio Panthessaliko. Tras el incidente, Armando “Hormiga” González aparece como una opción para tomar su lugar.

El incidente generó preocupación entre los aficionados del conjunto griego, pues El Kaabi es una de las principales referencias ofensivas del Olympiacos.

Video: Ayoub El Kaabi sufre escalofriante lesión

¡TERRIBLE IMPACTO EN OLYMPIACOS! 😰🚨



Ayoub El Kaabi tuvo que salir del partido por lesión tras recibir una fuerte entrada del arquero. El delantero marroquí no pudo continuar. 🩼⚽ pic.twitter.com/DNgeqjXocU — Claro Sports (@ClaroSports) September 5, 2026

Los hechos ocurrieron este sábado 5 de septiembre, mientras el delantero del equipo griego estaba en el área del Volos, cuando Siampanis salió en busca del balón y derribó al atacante. En la caída, la pierna izquierda de El Kaabi quedó atrapada entre el césped y el cuerpo del guardameta.

El delantero inmediatamente se tomó la pierna con ambas manos y, segundos después, comenzó a mostrar fuertes signos de dolor. Sus gritos se escucharon en el estadio mientras el cuerpo médico ingresaba para atenderlo. El Kaabi tuvo que abandonar el partido en camilla mientras sus compañeros y el cuerpo técnico del Olympiacos observaban con preocupación la situación.

Tras la salida del atacante, el técnico José Luis Mendilibar llamó a Armando ‘Hormiga’ González, quien se encontraba listo para ingresar al terreno de juego y buscar minutos con el conjunto griego.

El delantero del Olympiacos, Ayoub El Kaabi, sufre una de las peores lesiones del fútbol tras una mala salida del portero.

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Siampanis también quedó visiblemente afectado por la jugada, al tratarse de un choque accidental. El arquero recibió una tarjeta amarilla después de la acción.

Olympiacos publicó posteriormente un mensaje de apoyo para El Kaabi en sus redes sociales, en el que destacó su fortaleza, pasión y espíritu de lucha, además de desearle una pronta recuperación.

Por ahora, el alcance de la lesión no ha sido confirmado oficialmente, por lo que será necesario esperar una valoración médica para conocer cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

La ‘Hormiga’ González, opción para el ataque del Olympiacos

La situación de El Kaabi podría abrir una oportunidad importante para Armando ‘Hormiga’ González, quien llegó al Olympiacos durante el mercado de fichajes de verano como una de las apuestas del club para su ataque.

El mexicano podría ganar protagonismo si el delantero marroquí debe ausentarse de los próximos compromisos, aunque dependerá del diagnóstico y del tiempo de recuperación de El Kaabi.

Si se trata de una molestia que le permite regresar pronto, el mexicano tendría que aprovechar los minutos que reciba para competir por un lugar en el once.

En cambio, una recuperación que requiera varias semanas colocaría a González ante una oportunidad mucho mayor, pues podría convertirse en una de las principales alternativas de Mendilibar para ocupar la posición de centrodelantero.

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