¡México tiene al hombre más fuerte del mundo! Raúl “Tyzon” Flores rompe récord de peso muerto con 511 kg

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Tyzon Flores rompe récord mundial de su ídolo. Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Raúl “Tyzon” Flores Castro, se volvió oficialmente el hombre más fuerte del mundo al imponer un récord mundial en la prueba de peso muerto al cargar 511 kilogramos en el World Deadlift Championships 2026 de Giants Live, el pasado sábado 5 de septiembre, en Birmingham, Inglaterra.

El hombre de 26 años decidió cargar un kilogramo más de los 510 kilogramos impuestos como récord por el islandés Hafþór Júlíus Björnsson, “La Montaña”, en 2025.

La hazaña de Tyzon Flores

Durante el evento, se pudo ver cómo tomó la barra con sus dos manos y alzó la carga de 511 kilogramos, equivalentes a mil 126 libras. Sus piernas le tambalearon un poco; sin embargo, una vez arriba, cuando logró mantener la carga durante el tiempo reglamentario, la gente empezó a gritar de emoción.

Detrás del atleta se encendieron unas luces y Tyzon empezó a mover la cabeza de manera afirmativa y con un semblante alegre. Sabía que había logrado romper el récord mundial.

El originario de Tamaulipas tuvo un entrenamiento con una rápida evolución, pues tan solo el pasado 25 de agosto alcanzó a cargar poco más de 504 kilogramos.

Ya se había mostrado junto a uno de los grandes atletas del evento, pues fue de los pocos que lograron tres repeticiones con 470 kilogramos durante el entrenamiento.

De la motivación a romper el récord de su ídolo

Raúl Flores ha admirado el trabajo de Hafþór Júlíus Björnsson, quien trabajó en la serie de HBO “Juego de Tronos”.

A través de sus redes sociales, compartió una imagen con “La Montaña” el pasado 3 de septiembre, donde escribió:

“A quien hace tiempo veía como un ídolo y una inspiración, hoy tengo el honor de llamarlo rival. @thorbjornsson. Nos vemos en Giants Live, Birmingham, Inglaterra. De admirar el camino a compartir la misma plataforma”.

Y finalizó el texto de su publicación con la frase: “Esto apenas comienza”.

Lo que demuestra que el mexicano, además de considerar el trabajo de “La Montaña”, también ya tenía previsto intentar superarlo.

Durante una entrevista transmitida en el canal “Big Loz Official”, Raúl mencionó que se le avisó desde diciembre de 2025 que podría participar en el evento de este año para romper el récord mundial, pero fue apenas hace casi cuatro semanas cuando le preguntaron si quería participar en el show completo.

“Mi meta obvia es el récord mundial de peso muerto, ir por los 515 kilogramos. Aún los saltos de los pesos no nos los han confirmado, vamos a estar viendo qué saltos vamos a dar en el evento, cuántas oportunidades, pero estoy más emocionado que cualquier cosa”, declaró.

¿Por qué le dicen “Tyzon”?

De acuerdo con lo que dijo el propio Raúl en durante una entrevista en Fitness al chile con César Gutiérrez, es denominado “Tyzon” gracias a su perro, tomó el apodo como un homenaje tras su muerte.

Algo a resaltar es que prometió llegar a romper el récord para poner su nombre en alto y hacerlo famoso.

Ahora ha cumplido la promesa y ha dejado escrito su nombre en los anales de la historia del deporte.

“Yo por él me puse ‘Tyzon’. Él fue el perrito que me acompañó toda mi etapa de estudiante, primaria, secundaria, prepa y universidad… Por él inicié en el gimnasio, fue el perrito que me acompañó durante 11 años, y yo le dije: te voy a hacer famoso mundialmente y por eso me puse ‘Tyzon’”, indicó.

¿Quién es Raúl “Tyzon” Flores Castro?

Raúl Abraham Flores Castro nació el 9 de mayo de 2000 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Estudió en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y comenzó a competir en el USPA North Louisiana Shootout 2020, en la categoría juvenil.

Llegó al strongman en 2021 y se enfocó en peso muerto luego de ganar el campeonato regional Mike Strongman en los años 2023 y 2024.

Para 2025, ya era el primer mexicano en clasificar para la final del Arnold Strongman Pro/Am y terminar como uno de los cinco mejores.

Acudió ese mismo año al World Deadlift Championships 2025 de Giants Live, donde levantó 453.5 kg y obtuvo el cuarto lugar compartido en una competencia de alto nivel.

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