Cierres viales por el México vs. Portugal en el Azteca: calles afectadas y alternativas este 28 de marzo en CDMX

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Cierres viales por el partido de México vs. Portugal. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México vivirá una jornada de alta afluencia este 28 de marzo por el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, por lo que autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de movilidad en las inmediaciones del Estadio Azteca.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se aplicarán cierres viales y desvíos con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones, así como facilitar el acceso ordenado de aficionados, equipos, árbitros y medios de comunicación.

Calles cerradas por el México vs Portugal

Las restricciones a la circulación se aplicarán en distintos horarios alrededor del estadio, abarcando las principales vialidades de la zona:

Al norte: Avenida Santa Úrsula

Al sur: Anillo Periférico

Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur

Al oriente: Calzada de Tlalpan

Estas medidas forman parte del esquema de “última milla”, que busca reducir el tráfico en las inmediaciones del recinto y priorizar la movilidad peatonal.

Alternativas viales y transporte recomendado

Las autoridades recomiendan a los asistentes optar por transporte público o movilidad activa para evitar contratiempos, ya que el Estadio Azteca no contará con estacionamiento.

Asimismo, se pide a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar la zona del estadio.

También se habilitarán puntos especiales para taxis autorizados y servicios de plataforma, donde podrán ascender y descender pasajeros de forma segura.

Puntos para taxis y apps de transporte

Los puntos de lanzadera estarán ubicados en:

Viaducto Tlalpan y Calzada Acoxpa

Calzada Acoxpa y Avenida de las Torres

Estos espacios permitirán un flujo ordenado tanto antes como después del partido, especialmente durante la salida masiva de aficionados.

Recomendaciones para asistentes

Las autoridades capitalinas recomiendan:

Salir con anticipación

Usar transporte público

Evitar llevar vehículo particular

Mantenerse informado a través de canales oficiales

El Centro de Orientación Vial reiteró que se mantendrá comunicación constante en redes sociales para actualizar información sobre cierres, rutas y alternativas antes, durante y después del evento.

Operativo de seguridad en el estadio

Como parte del operativo de seguridad, la SSC desplegará a más de 4 mil 600 policías, además de contar con el apoyo de otras corporaciones federales y locales.

También habrá vigilancia en accesos, gradas, pasillos y zonas aledañas, así como operativos contra la reventa de boletos, todo esto con el objetivo de que el evento se desarrolle sin contratiempos y en un ambiente seguro para todos.

Finalmente, si no asistirás directamente al estadio pero planeas ver el partido en el Zócalo de la Ciudad de México, también habrá presencia policial y medidas de seguridad similares, por lo que las recomendaciones aplican de igual manera.

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