La Selección de Portugal ya está en México para el duelo ante el Tricolor en el Estadio Azteca

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El equipo se concentra en la Riviera Maya. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Sin Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal ya está en México y se prepara para enfrentar al Tricolor en un partido de la próxima Fecha FIFA, previo al arranque del Mundial 2026.

Este duelo ante la Selección Mexicana también forma parte de la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte.

El equipo lusitano eligió la Riviera Maya, en Quintana Roo, como sede de concentración antes del encuentro.

Riviera Maya, base de entrenamiento del equipo portugués

El conjunto dirigido por Roberto Martínez inició su concentración desde el 23 de marzo y se instaló en el complejo Fairmont Mayakoba, donde realiza sesiones de entrenamiento y trabajo táctico durante varios días.

Desde ese punto del Caribe mexicano, el cuerpo técnico planea ajustar detalles antes de trasladarse a la Ciudad de México.

De acuerdo con el plan de trabajo, la selección portuguesa viajará a la capital la noche del viernes, menos de 24 horas antes del partido, según informó Claro Sports

El amistoso forma parte de la preparación del equipo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Figuras del futbol europeo encabezan la convocatoria

Entre los jugadores convocados destacan varias figuras del futbol europeo, como Bruno Fernandes, João Félix, João Cancelo, Nuno Mendes y Vitinha, quienes forman parte del grupo que trabajará bajo las órdenes de Roberto Martínez.

La convocatoria también incluye a Paulinho, delantero del Deportivo Toluca Fútbol Club, quien se integró al equipo tras la baja de Rafael Leão.

El atacante que milita en la Liga MX tendrá así la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico en un momento clave del proceso rumbo al Mundial.

México vs Portugal: cuándo y a qué hora será el partido

El encuentro entre México y Portugal se disputará el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio Azteca.

Para los que planeen asistir, este martes, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que, debido a un operativo de movilidad en el Estadio Azteca, no habrá estacionamiento para el público.

Además de que el acceso vehicular estará restringido, únicamente a residentes de la zona y vehículos autorizados, como parte de las acciones, se implementará el esquema denominado “última milla”, que limitará el ingreso directo al estadio y obligará a los asistentes a realizar el último tramo a pie.

Ante estas restricciones, las autoridades habilitarán alternativas de transporte para facilitar la llegada de los aficionados, como el sistema Park & Ride, con estacionamientos remotos ubicados en puntos como el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Santa Fe y el Parque Ecológico Xochimilco, desde donde se ofrecerá traslado directo al estadio, entre otros.

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