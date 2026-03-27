México conocerá a su último rival en el Mundial 2026: Dinamarca o República Checa pelearán el boleto

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¿Dinamarca o Republica Checa?, alguno de los dos irá contra México. Foto: AFP

La Selección Mexicana se encuentra muy cerca de saber cuál será su último rival que completará su grupo en el Mundial 2026, el elegido se encuentra entre Dinamarca o República Checa, selecciones que disputarán el último boleto europeo disponible rumbo a la justa internacional.

El Grupo A del Mundial 2026, donde está ubicado México, quedó incompleto cuando se realizó el sorteo. El conjunto azteca comparte tabla con Sudáfrica y Corea del Sur, a la espera del ganador del Grupo D del repechaje de la UEFA, que se definirá el próximo 31 de marzo.

El ganador entre Dinamarca y República Checa será el último integrante del grupo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ambos equipos se enfrentarán el 31 de marzo a las 13:45 horas, en un duelo desicivo.

El equipo que resulte vencedor se medirá a México el próximo 24 de junio en el Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México durante el mundial y antiguo Estadio Azteca), durante la última jornada de la fase de grupos del Grupo A.

Dinamarca avanza con goleada a Macedonia del Norte

La Selección de Dinamarca llega a la final del repechaje tras vencer por 4 a 0 de Macedonia del Norte en su semifinal.

Después de un primer tiempo sin goles, Mikkel Damsgaard abrió el marcador al minuto 49’. Posteriormente, Gustav Isaksen amplió la ventaja con un doblete el primero 58’ y el segundo 59’, lo que encaminó el triunfo.

El cuarto tanto llegó al 75′, cuando Christian Norgaard aprovechó una jugada en la que intervino Christian Eriksen, quien había ingresado de cambio, para sellar el 4-1 definitivo.

Dinamarca podría tener su tercera participación consecutiva en Copas del Mundo, luego de jugar en Rusia 2018 y Qatar 2022.

República Checa se va a penales

Por su parte, la escuadra de República Checa logró su pase tras eliminar a Irlanda en una semifinal que se definió desde los once pasos.

El encuentro terminó empatado en tiempo regular, lo que obligó a disputar tiempos extra e irse posteriormente penales. En la tanda, los checos se impusieron 4 a 3 gracias a la actuación del portero Matej Kovár, quien detuvo dos disparos.

El guardameta fue protagonista del partido, ya que previamente había marcado un autogol durante el tiempo regular.

Irlanda no disputa un Mundial desde su participación en Corea-Japón 2002, mientras que la República Checa tuvo su última participación en Alemania 2006.

Estará muy atenta la Selección Mexicana del resultado entre ambas selecciones donde se definirá el último equipo que definirá el Grupo A.

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