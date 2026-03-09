Liga MX tras 10 fechas: ganaron los “cuatro grandes” y Tigres se quedó con el Clásico Regio

GENERANDO AUDIO...

Los cuatro grandes ganaron y el Clásico Regio fue de Tigres. Fotos: Getty

Terminó la jornada número 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Cruz Azul se mantuvo como el líder de la tabla general. Por su parte, Santos Laguna sigue quedándose en el fondo de la clasificación, aunque ya sumaron.

Durante la novena fecha del torneo de la Liga MX se anotaron 27 goles. Además, se mostraron tres tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 10 del Clausura 2026

Mazatlán le pegó al León

En condición de local, el Mazatlán F.C. consiguió el triunfo sobre el León. Los Cañoneros derrotaron 4 por 2 a la fiera y escalaron posiciones.

Pumas regresó al triunfo tras vencer a Necaxa

En Aguascalientes, los Pumas vencieron 1 por 0 a los Rayos del Necaxa, con un solitario gol de Guillermo Martínez rumbo al cierre de partido.

América revivió y salió con tres puntos de Querétaro

Aún con dudas, América sacó los tres puntos del Estadio Corregidora tras ganarle 2 por 1 al Querétaro. Los goles azulcremas fueron de Brian Rodríguez y Patricio Salas; por los locales descontó Alí Ávila.

Cruz Azul se mantuvo en el liderato tras golear a San Luis

Cruz Azul sumó tres puntos más tras derrotar contundentemente al Atlético de San Luis con goles de Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño. Por los potosinos se fue expulsado Eduardo Águila.

Clásico Tapatío fue rojiblanco

Con un triunfo de 2 por 1 y luego de ir abajo en el marcador, Chivas se quedó con el Clásico Tapatío tras vencer a Atlas. Los goles fueron de Armando González y Ángel Sepúlveda; por la academia, el anotador fue Paulo Ramírez.

Pachuca sigue en plan grande tras ganarle al Puebla

En Hidalgo, los Tuzos derrotaron 2 por 1 al Puebla para seguir en los primeros lugares, pese a la expulsión de Carlos Sánchez al minuto 20.

Gignac fue el héroe del Clásico Regio

Cuando parecía que el Clásico Regio iba a terminar sin anotaciones, apareció André-Pierre Gignac para darle el triunfo de 1 por 0 a Tigres sobre los Rayados.

El bicampeón continúa sumando unidades

Toluca volvió a ganar, ahora en el Nemesio Diez y con un marcador de 3 por 1 ante los Bravos de Juárez, quienes pusieron poca resistencia.

Por fin ganó el Santos; derrotaron a Xolos

En el partido que cerró la jornada 10, Santos sacó los tres puntos del Estadio Caliente tras vencer 2 por 1 a los Xolos, quienes sufrieron la expulsión de Jackson Porozo.

Así luce la tabla general tras 10 jornadas

Cruz Azul – 25 pts. Toluca – 24 pts. Chivas – 21 pts.* Pachuca – 20 pts. Pumas – 19 pts. Tigres – 16 pts. Atlas – 16 pts. América – 14 pts. Rayados – 13 pts. Puebla – 11 pts. San Luis – 10 pts. Juárez – 10 pts. León – 10 pts.* Mazatlán – 10 pts. Xolos – 9 pts. Necaxa – 9 pts. Querétaro – 6 pts. Santos – 5 pt.

El duelo entre Chivas y León quedó pendiente y se jugará el próximo miércoles 18 de marzo.

Partidos de la jornada 11 del Clausura 2026

Para la jornada número 11 el platillo estelar será entre Pumas y Cruz Azul:

Partidos del viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa: 7 pm

Juárez vs Rayados: 9 pm

Partidos del sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca: 5 pm

Chivas vs Santos: 5:07 pm

León vs Xolos: 7 pm

Toluca vs Atlas: 7 pm

Pumas vs Cruz Azul: 9 pm

Compromisos del domingo 15 de marzo

Tigres vs Querétaro: 5 pm

América vs Mazatlán: 7 pm

