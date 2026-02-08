Liga MX tras jornada 5: Chivas líder, América y Tigres ganaron, Mazatlán en el sótano

GENERANDO AUDIO...

Chivas, líder con paso perfecto tras jornada 5 de la Liga MX. Foto: Getty

Terminó la jornada número 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Chivas se mantiene como el equipo líder de la tabla general. Por su parte, el Mazatlán ocupa la última posición de la clasificación.

Durante la quinta fecha del torneo de la Liga MX se anotaron 25 goles. Además, se mostraron dos tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 5 del Clausura 2026

Tigres goleó a Santos

En el partido inaugural de la jornada, en el Volcán, Tigres fue muy superior al Santos Laguna y consiguió un abultado marcador de 5 por 1. Los goles fueron de Joaquim Pereira, Edgar López, Ángel Correa, Diego Lainez y Diego Sánchez; por Santos descontó Lucas Di Yorio.

Necaxa goleó al San Luis

En otro marcador abultado, en Aguascalientes, Necaxa le pasó por encima al Atlético de San Luis con un marcador de 4 por 1.

Tijuana y Puebla no se hicieron daño

En el Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana y el Club Puebla empataron sin anotaciones en un partido de pocas llegadas al arco.

De visita, Chivas le pegó a Mazatlán

Los líderes con paso perfecto visitaron Mazatlán, donde consiguieron una nueva victoria, ahora de 2 por 1. Por Chivas anotaron Efraín Álvarez y Armando González, mientras que el descuento fue de Édgar Bárcenas.

León sufrió ante Querétaro

En el Corregidora, Querétaro se impuso 2 por 0 al Club León, quienes sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas.

Toluca y Cruz Azul dividieron puntos

Los bicampeones de la Liga MX, el Toluca, recibió a Cruz Azul en el Nemesio Diez, escenario del que ambos equipos salieron con un punto tras empatar 1-1. Los goles fueron de Paulinho, por los escarlatas, y de José Paradela, por la máquina.

Atractivo empate entre Atlas y Pumas

Con un marcador de 2 a 2, Atlas y Pumas dividieron puntos en el Estadio Jalisco. Mateo García y Manuel Capasso fueron los anotadores de los rojinegros; por los auriazules, Pedro Vite y Juninho Vieira.

Pachuca sumó segundo triunfo tras derrotar a Juárez

En el Estadio Hidalgo, los Tuzos derrotaron 2 por 0 a Juárez con goles de Salomón Rondón y de Christian Rivera.

Con solitario gol, América derrotó a Rayados

En el primer partido de Liga MX posterior a la salida de Fidalgo y en condición de local, América venció 1 por 0 a los Rayados con un solitario gol de Alejandro Zendejas.

Así quedó la tabla general tras la quinta fecha

Chivas – 15 pts. Tigres – 10 pts. Cruz Azul – 10 pts. Atlas – 10 pts. Pumas – 9 pts. Toluca – 9 pts. Pachuca – 8 pts. América – 8 pts. Rayados – 7 pts. Tijuana – 7 pts. Necaxa – 6 pts. Querétaro – 5 pts. Puebla – 5 pts. San Luis – 4 pts. Juárez – 4 pts. León – 4 pts. Santos – 1 pt. Mazatlán – 0 pt.

Jornada 6 deberá traerá el Clásico de México

Para la próxima jornada del Clausura 2026, el encuentro entre Chivas y América se robará los reflectores. Sin embargo, no debes perder de vista el Cruz Azul vs Tigres.

Partidos del viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas: 7 pm

Toluca vs Tijuana: 9 pm

Partidos del sábado 14 de febrero

San Luis vs Querétaro: 5 pm

Pachuca vs Atlas: 5 pm

Rayados vs León: 7 pm

Juárez vs Necaxa: 7pm

Chivas vs América: 9:07 pm

Encuentros del domingo 15 de febrero

Santos vs Mazatlán: 5 pm

Cruz Azul vs Tigres: 7 pm

