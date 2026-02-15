Incentivos al cine mexicano apoyados por Salma Hayek: así serán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Acompañada de la actriz Salma Hayek, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan integral de apoyo al cine mexicano, el cual incluye un incentivo fiscal del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) a todas las producciones cinematográficas realizadas en territorio nacional.

Este domingo desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum anunció un plan para fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en México.

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad. Y al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía”, declaró la presidenta.

Por su parte, Salma Hayek señaló que con estos incentivos se promueve el turismo y se genera una inyección económica, artística, gastronómica y cultural.

“A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo, que tenga la diversidad ecológica, la belleza, aquí lo hay todo. No existe otro país que tenga lo que tenemos”, aseguró.

Así serán los incentivos para producir cine mexicano

Claudia Curiel de Icaza, secretaría de Cultura detalló que el incentivo fiscal consiste de hasta el 30% del ISR del gasto del proyecto realizado en territorio nacional y tiene un tope máximo de 40 millones de pesos (mdp) por proyecto o proceso.

Para acceder a este incentivo se deben cumplir los siguientes requisitos:

Los proyectos deberán contar con al menos el 70% de proveeduría nacional

Largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de 40 mdp

y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de Largometrajes y series documentales con un gasto mínimo de 20 mdp

con un gasto mínimo de Procesos específicos de animación, efectos visuales o postproducción con un gasto mínimo de 5 mdp por proceso.

Al incentivo podrán acceder personas físicas y morales mexicanas, personas extranjeras con establecimiento permanente en el país, y personas extranjeras sin establecimiento permanente en territorio nacional que realicen la producción a través de una persona física o moral residente en México.