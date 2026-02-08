Hacienda confirma hackeo en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿qué pasó con tu información?

GENERANDO AUDIO...

Hacienda admite hackeo en una de sus dependencias. Foto: Gettyimages

Hacienda confirmó un hackeo en una de sus dependencias, luego de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) reportó un incidente de seguridad de la información que dejó expuestos datos de cédulas de intermediarios, cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público, de acuerdo con información oficial.

La CNSF, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, informó que el 30 de enero se registró el incidente, por lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad, los mecanismos de respuesta a incidentes y los planes de contingencia y continuidad del negocio.

En un comunicado, el organismo regulador de la industria de seguros precisó que la información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios, documentos que contienen datos que en su mayoría ya son accesibles al público. La comisión señaló que continúa con las gestiones necesarias para la revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas.

Qué datos quedaron expuestos tras el incidente

La CNSF aclaró que el evento de seguridad no implicó la difusión de bases de datos sensibles de usuarios finales, sino información vinculada a cédulas de intermediarios, utilizadas para acreditar a personas físicas o morales que operan dentro del sector asegurador y afianzador.

De acuerdo con la comisión, el contenido de estas cédulas es, en gran parte, público, lo que reduce el impacto potencial del incidente. No obstante, el organismo mantiene acciones de revisión para identificar con precisión el alcance del evento y reforzar sus sistemas.

Medidas aplicadas por la CNSF

Tras detectar el incidente de seguridad, la comisión activó medidas internas para asegurar la continuidad de sus operaciones. Entre las acciones anunciadas se encuentra la ampliación de la vigencia de las cédulas vigentes hasta el 28 de febrero, con el objetivo de evitar afectaciones a los intermediarios que realizan trámites ante el organismo.

La comisión indicó que estas medidas buscan garantizar que los procesos administrativos continúen sin interrupciones mientras se atienden los efectos del incidente y se refuerzan los controles de seguridad.

Acciones legales y postura de Hacienda

La CNSF informó que llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, al considerar que el incidente podría constituir un delito en materia de seguridad de la información.

En su posicionamiento, el organismo reiteró su compromiso con la protección de la información, así como con la transparencia en la rendición de cuentas. También señaló que mantiene comunicación con las instancias correspondientes para atender el caso conforme a la normatividad vigente.

Contexto del incidente en la dependencia de Hacienda

La Secretaría de Hacienda no reportó afectaciones adicionales en otros sistemas o dependencias tras el evento registrado en la CNSF. La información oficial se limita a los datos señalados en el comunicado, sin referencias a accesos no autorizados a información fiscal o financiera de contribuyentes.

El organismo regulador señaló que continuará informando conforme avancen las investigaciones internas y las acciones legales, mientras mantiene activos los protocolos de seguridad para prevenir nuevos incidentes.

