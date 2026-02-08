Video: falla en juego mecánico deja un muerto y 12 heridos en la India

GENERANDO AUDIO...

Juego mecánico falla en la India, deja 1 muerto y 12 heridos. Foto: Uno Tv

Un accidente en un juego mecánico ocurrido el 7 de febrero de 2026, durante el festival anual de Surajkund, en el distrito de Faridabad, India, dejó como saldo la muerte de un inspector de policía y al menos 12 personas heridas, informaron autoridades locales.

El incidente se registró cuando una de las atracciones del recinto sufrió una falla mecánica mientras se encontraba en funcionamiento, lo que provocó un desenlace fatal ante decenas de asistentes.

Video muestra el momento de la falla mecánica

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el juego mecánico gira en 360 grados, provocando gritos de los asistentes por la adrenalina. Sin embargo, tras varias vueltas, se aprecia el desprendimiento de una pieza, presuntamente clave para su funcionamiento, y segundos después la estructura cede hacia un costado, lo que derivó en el fatal accidente.

Inspector murió al intentar auxiliar a otras personas

Las autoridades identificaron a la víctima fatal como el inspector de policía Jagdish Prasad, quien perdió la vida mientras intentaba salvar a otras personas durante el incidente. El Director General de Policía de Haryana, Ajay Singhal, y el Comisionado de Policía, Satender Kumar Gupta, acudieron al Hospital Civil de Faridabad para expresar sus condolencias a la familia del oficial.

Asimismo, se informó que se otorgará asistencia financiera a los familiares y que un integrante de la familia será incorporado laboralmente bajo la política de apoyo compasivo del estado.

Estado de salud de las personas lesionadas

De acuerdo con medios locales reportaron que 12 personas resultaron lesionadas, todas en condición estable. De ese total, cinco ya fueron dadas de alta, mientras que el resto permanece bajo observación médica en el Hospital Civil de Faridabad y en el Hospital Supremo.

