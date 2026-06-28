Los tres anfitriones superan la fase de grupos y mantienen vivo el sueño en el Mundial 2026

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Copa Mundial 2026. Foto: Reuters.

México, Estados Unidos y Canadá llegaron al Mundial 2026 después de realizar cambios en sus cuerpos técnicos durante 2024.

Javier Aguirre asumió el mando de la Selección Mexicana, Mauricio Pochettino tomó las riendas de Estados Unidos y Jesse Marsch hizo lo propio con Canadá. Los tres entrenadores llevaron a sus equipos a los dieciseisavos de final.

Cada selección consiguió resultados que representan hitos dentro de su historia en las Copas del Mundo y ahora enfrentará rivales de mayor exigencia en la fase de eliminación directa.

México hace historia en el Mundial 2026 con paso perfecto

La Selección Mexicana consiguió por primera vez ganar todos sus partidos de la fase de grupos en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre sumó nueve puntos tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequía.

Con estos resultados, México terminó como líder del Grupo A y, junto con Francia y Argentina, fue una de las tres selecciones que obtuvieron el total de unidades disponibles en la primera ronda.

Además, el conjunto mexicano mantuvo su portería sin recibir anotaciones durante la fase de grupos, un registro que no había conseguido anteriormente en una Copa del Mundo.

Tras la victoria sobre Chequía, Javier Aguirre señaló que esta generación de futbolistas “tiene casta y hambre” y destacó que sus jugadores crecieron confiando en sus capacidades.

Como primer lugar del grupo, México disputará los dieciseisavos de final frente a Ecuador el próximo martes en el Estadio Azteca. En caso de avanzar, disputará los octavos de final, instancia que representaría el denominado quinto partido.

Estados Unidos avanza con marca propia

Estados Unidos terminó como líder del Grupo D con seis puntos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, mientras que cayó 3-2 frente a Turquía.

La selección estadounidense anotó ocho goles durante la fase de grupos, superando su anterior mejor registro de seis anotaciones conseguido en Uruguay 1930.

Pochettino indicó que el objetivo inicial era terminar como líder del grupo y consideró que ese propósito se cumplió. Ahora Estados Unidos enfrentará a Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Canadá consigue su primera victoria y busca seguir avanzando

Por su parte, Canadá consiguió resultados inéditos para su historia mundialista. Después de haber perdido sus seis partidos en sus participaciones anteriores, logró sumar su primer punto al empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina.

La selección canadiense también obtuvo su primera victoria en una Copa del Mundo al vencer 6-0 a Catar. Ese resultado representó la mayor goleada conseguida por una selección de Concacaf en un Mundial.

Canadá cerró la fase de grupos con una derrota de 2-1 frente a Suiza, resultado que lo dejó en el segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos.

El entrenador Jesse Marsch destacó el compromiso de sus jugadores con la representación de Canadá y señaló que el equipo buscará mantener su participación en el torneo.

En los dieciseisavos de final, Canadá enfrentará a Sudáfrica en Los Ángeles con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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