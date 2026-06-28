Tras salir del Mundial 2026, Irán agradece a México por su hospitalidad
La selección de Irán concluyó su participación en el Mundial 2026 y, tras su eliminación en la fase de grupos, emitió un comunicado en el que agradeció a México y, en particular, a la ciudad de Tijuana por la hospitalidad recibida durante su estancia en el torneo.
El conjunto iraní finalizó en el tercer lugar del Grupo G con tres puntos, producto de tres empates ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, sin conocer la derrota. A pesar de ese rendimiento, el equipo no logró avanzar a la siguiente ronda y cerró su actividad mundialista.
Durante su permanencia en México, la delegación de Irán tuvo como sede la ciudad de Tijuana, donde concentró su preparación y logística para el torneo, siendo recibido como en casa, por una afición que en todo momento les brindó su apoyo y su cariño. De acuerdo con su comunicado, la relación con autoridades, medios y población local formó parte de su experiencia en la competencia.
El entorno de la selección iraní estuvo marcado por dificultades relacionadas con el proceso de visado y trámites de ingreso, además de un contexto internacional complejo derivado de las tensiones entre su país y Estados Unidos, situación que influyó en aspectos logísticos durante el torneo.
“Estimados amigos: Al concluir nuestra estancia en Tijuana, el Departamento de Prensa de la Selección Nacional de Fútbol de Irán desea expresar su más sincero agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de este torneo. Gracias por su profesionalismo, su apoyo y por informar no solo sobre la trayectoria deportiva de nuestro equipo, sino también sobre el trato injusto y antideportivo que sufrió nuestra delegación durante nuestra estancia. Su compromiso de informar sobre los hechos con precisión e integridad ha significado mucho para nosotros.
Asimismo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al maravilloso pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus habitantes, amables y de gran corazón. Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina, haciéndonos sentir como en casa. Para todos nosotros, resulta verdaderamente difícil despedirnos de Tijuana. Los recuerdos que hemos creado aquí, las amistades que hemos forjado y la amabilidad que hemos recibido permanecerán para siempre en los corazones de cada miembro de la Selección Nacional de Fútbol de Irán.
Estaremos siempre agradecidos con el gran y generoso pueblo de México, así como con el Gobierno de México, por su hospitalidad y respeto. Gracias, y esperamos que nuestros caminos vuelvan a cruzarse”, se lee en el comunicado.
De esta manera, el equipo iraní se despidió del torneo sin derrotas, pero sin clasificación a octavos de final, cerrando su participación con un balance de tres empates en la fase de grupos, pero dejando atrás una gran amistad entre la afición y la selección que por algún momento se ilusionó con hacer más grande el sueño mundialista.
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