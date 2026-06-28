Tras salir del Mundial 2026, Irán agradece a México por su hospitalidad

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

La selección de Irán concluyó su participación en el Mundial 2026 y, tras su eliminación en la fase de grupos, emitió un comunicado en el que agradeció a México y, en particular, a la ciudad de Tijuana por la hospitalidad recibida durante su estancia en el torneo.

El conjunto iraní finalizó en el tercer lugar del Grupo G con tres puntos, producto de tres empates ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, sin conocer la derrota. A pesar de ese rendimiento, el equipo no logró avanzar a la siguiente ronda y cerró su actividad mundialista.

¡IRÁN LE AGRADECE A MÉXICO! 🇮🇷🤝🇲🇽



Tras la eliminación de la selección iraní en el #Mundial, el equipo de medios deja un cálido mensaje de agradecimiento para Tijuana y México por el respeto y la hospitalidad que que el pueblo nacional le dio a Irán tras los malos tratos que… pic.twitter.com/ZmdAPJmuNe — Claro Sports (@ClaroSports) June 28, 2026

Durante su permanencia en México, la delegación de Irán tuvo como sede la ciudad de Tijuana, donde concentró su preparación y logística para el torneo, siendo recibido como en casa, por una afición que en todo momento les brindó su apoyo y su cariño. De acuerdo con su comunicado, la relación con autoridades, medios y población local formó parte de su experiencia en la competencia.

El entorno de la selección iraní estuvo marcado por dificultades relacionadas con el proceso de visado y trámites de ingreso, además de un contexto internacional complejo derivado de las tensiones entre su país y Estados Unidos, situación que influyó en aspectos logísticos durante el torneo.

“Estimados amigos: Al concluir nuestra estancia en Tijuana, el Departamento de Prensa de la Selección Nacional de Fútbol de Irán desea expresar su más sincero agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de este torneo. Gracias por su profesionalismo, su apoyo y por informar no solo sobre la trayectoria deportiva de nuestro equipo, sino también sobre el trato injusto y antideportivo que sufrió nuestra delegación durante nuestra estancia. Su compromiso de informar sobre los hechos con precisión e integridad ha significado mucho para nosotros.

Asimismo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al maravilloso pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus habitantes, amables y de gran corazón. Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina, haciéndonos sentir como en casa. Para todos nosotros, resulta verdaderamente difícil despedirnos de Tijuana. Los recuerdos que hemos creado aquí, las amistades que hemos forjado y la amabilidad que hemos recibido permanecerán para siempre en los corazones de cada miembro de la Selección Nacional de Fútbol de Irán.

Estaremos siempre agradecidos con el gran y generoso pueblo de México, así como con el Gobierno de México, por su hospitalidad y respeto. Gracias, y esperamos que nuestros caminos vuelvan a cruzarse”, se lee en el comunicado.

De esta manera, el equipo iraní se despidió del torneo sin derrotas, pero sin clasificación a octavos de final, cerrando su participación con un balance de tres empates en la fase de grupos, pero dejando atrás una gran amistad entre la afición y la selección que por algún momento se ilusionó con hacer más grande el sueño mundialista.

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