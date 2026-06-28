Los partidos definidos y fechas de los 16vos de final del Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 continúa avanzando y ya se conocen de forma oficial a las 32 selecciones que avanzaron a las series de dieciseisavos de final. Con el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de cada una de las eliminatorias que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá.
Las 16 llaves ya tienen duelo asegurado, destacando cruces como el México vs Ecuador, Brasil vs Japón, Francia vs Suecia y Portugal vs Croacia. En contraparte, España y Suiza conocieron a su rival de última hora, quedando emparejadas con Austria y Argelia respectivamente.
La eliminatoria de 32 iniciará este domingo 28 de junio en punto de las 13:00 horas con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, programado en Los Ángeles, Estados Unidos. A partir de lunes 29 serán tres juegos por día hasta el viernes 3 de julio, fecha en la que se conocerán a los 16 países ganadores.
En cuanto a las eliminatorias que se llevarán a cabo en duelo mexicano, las emociones arrancarán el lunes 29 de junio en Monterrey, cuando Países Bajos se mida a Marruecos. Un día más tarde, el 30 de junio, el Estadio Ciudad de México será el escenario del choque entre la selección mexicana de fútbol y su similar de Ecuador.
¿Qué selecciones están clasificadas a dieciseisavos del Mundial 2026?
De esta manera ya conocemos a los 32 equipos que estarán en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Aquí la lista completa de las selecciones que ya superaron la fase de grupos:
- México
- Sudáfrica
- Suiza
- Canadá
- Bosnia y Herzegobina
- Brasil
- Marruecos
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Alemania
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Bélgica
- Egipto
- España
- Cabo Verde
- Francia
- Noruega
- Senegal
- Argentina
- Colombia
- Portugal
- RD Congo
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Austria
- Argelia
¿Qué selecciones están eliminadas del Mundial 2026?
- Corea del Sur
- Chequia
- Qatar
- Escocia
- Haití
- Turquía
- Curazao
- Túnez
- Nueva Zelanda
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Irak
- Jordania
- Uzbekistán
- Panamá
- Irán
¿Cuándo se juegan los dieciseisavos del Mundial 2026? Calendario, horarios, sedes y cruces al momento
La fase de dieciseisavos de final se disputará del 28 de junio al 4 de julio de 2026, con partidos distribuidos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. A continuación los cruces y el calendario:
- Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 | Sudáfrica vs Canadá | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas
- Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 | Alemania vs Paraguay | Estadio Boston | 14:30 horas
- Partido 75 | Países Bajos vs Marruecos | Estadio Monterrey | 19:00 horas
- Partido 76 | Brasil vs Japón | Estadio Houston | 11:00 horas
- Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 | Francia vs Suecia | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 15:00 horas
- Partido 78 | Costa de Marfil vs Noruega | Estadio Dallas | 11:00 horas
- Partido 79 | México vs Ecuador | Estadio Ciudad de México | 19:00 horas
- Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 82 | Bélgica vs Senegal | Estadio Seattle | 14:00 horas
- Partido 80 | Inglaterra vs RD Congo | Estadio Atlanta | 10:00 horas
- Partido 81 | Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Estadio Bahía de San Francisco | 18:00 horas
- Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 | Portugal vs Croacia | Estadio Toronto | 17:00 horas
- Partido 85 | Suiza vs Argelia | Estadio BC Place Vancouver | 21:00 horas
- Partido 84 | España vs Austria | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas
- Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 88 | Australia vs Egipto | Estadio Dallas | 12:00 horas
- Partido 86 | Argentina vs Cabo Verde | Estadio Miami | 16:00 horas
- Partido 87 | Colombia vs Ghana | Estadio Kansas City | 19:30 horas
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