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Maya Becerra gana oro en un glorioso día para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

| 19:52 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Maya Becerra ganó el oro en tiro con arco
Maya Becerra ganó medalla de oro en tiro con arco compuesto | @conadeoficial

La delegación mexicana tuvo un brillante día en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya, Turquía, luego de conseguir cinco medallas, entre ellas la de oro para la arquera Maya Becerra en la prueba individual de la categoría compuesto. México también conquistó dos platas y dos bronces, poniendo en alto el nombre del país en esta tercera etapa del circuito internacional. Lee la nota completa aquí…

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