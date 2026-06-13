Resultados completos del Mundial 2026 hoy sábado 13 de junio

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Suiza ganó a Catar por un gol en el Mundial 2026. Foto: AFP

El Mundial 2026 siguió su actividad este sábado 13 de junio y, hasta el momento, estos son los resultados de la tercera jornada del torneo con los partidos de los anfitriones Estados Unidos y México.

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Catar y Suiza se enfrentaron en el Grupo B en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en un juego que resultó con dos goles que dejaron el encuentro en empate.

El primer gol se obtuvo al minuto 17, gracias al penal que cobró Breel Embolo de derecha y que entró a la portería de Abunada.

Este penal fue marcado debido a que el guardameta Mahmoud Abunada, derribó al mediocampista Remo Freuler en el área chica, lo que fue marcado como una falta y una amonestación con tarjeta amarilla.

Para el minuto 94, el catarí Boualem Khoukhi, aprovechó una asistencia de Homam Ahmed para colocar un gol de cabeza a Gregor Kobel.

Resultados del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

Viernes 12 de junio

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos 4 -1 Paraguay

Sábado 13 de junio

Catar 1-1 Suiza

La jornada continua este sábado con otros tres encuentros, entre ellos el más esperado del día es el de Brasil vs Marruecos que dará inicio a las 16:00 horas.

Agenda del Mundial para este domingo 14 de junio

La actividad del primer domingo mundialista comienza a las 11:00 horas y cuenta con cuatro partidos en donde ocho selecciones comenzarán su búsqueda por un boleto a los dieciseisavos de final.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tuvo su tercer día de encuentros este 13 de junio; sin embargo, la fase de grupos continúa este domingo con los siguientes partidos:

Alemania vs Curazao

Países Bajos vs Japón

Costa de Marfil vs Ecuador

Suecia vs Túnez

De los cuatro partidos de este domingo, tres se llevarán a cabo en Estados Unidos y uno en México, sin encuentros programados en Canadá.

Hora y lugar de los partidos del Mundial este domingo 14 de junio

Alemania vs Curazao

El primer juego será entre Alemania, uno de los equipos más queridos en el futbol internacional y Curazao que debuta en esta ocasión en un Mundial.

Países Bajos vs Japón

La “Naranja Mecánica” llega a Estados Unidos a jugar contra los “Samuráis Azules”, es tal vez uno de los juegos más esperado ante una constante mejora en el juego de la formación asiática.

Costa de Marfil vs Ecuador

Los africanos querrán romper su racha y buscar el pase a los dieciseisavos de final, debido a que no han pasado de la fase de grupos en un Mundial, mientras que Ecuador se aferrará a iniciar con el pie derecho en el torneo.

Suecia vs Túnez

Túnez se encuentra a un equipo con gran disciplina como es Suecia, quien ha obtenidos en ediciones pasadas posiciones privilegiadas.

Suecia querrá demostrar su juego luego de no haber obtenido su pase a Catar 2022.

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