Agenda completa del Mundial para este domingo 14 de junio: horarios para ver a Países Bajos, Japón y más

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Los partidos del Mundial para este domingo 14 de junio | Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 ya inició con 48 selecciones que disputan los pases a los dieciseisavos de final en las primeras fases de grupos. Este domingo se llevarán a cabo algunos de los encuentros más atractivos del torneo con la participación de famosas escuadras nacionales como Alemania, Países Bajos y Japón.

Estos encuentros apuntan a ser de los más vistos de las primeras fases de grupos, iniciando actividades a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con cuatro partidos programados. Sigue toda la información de la máxima justa del futbol en Claro Sports.

Todos los partidos del Mundial de este domingo 14 de junio

Los encuentros de este domingo corresponden a los primeros partidos de los grupos E y F.

Alemania vs Curazao

Países Bajos vs Japón

Costa de Marfil vs Ecuador

Suecia vs Túnez

De los cuatro partidos de este 14 de junio, tres se llevarán a cabo en Estados Unidos y uno en México, sin encuentros programados en Canadá.

Hora y lugar de los partidos del Mundial este domingo 14 de junio

Alemania vs Curazao

El primer partido del día será entre Alemania, equipo con cuatro Copas del Mundo y uno de los favoritos de la afición mundial, frente a la isla de Curazao, que disputará su primer Mundial en 2026.

Al tratarse de su debut en una justa mundialista, se espera una destacada actuación de la selección caribeña para hacer frente al “Die Mannschaft”.

Fecha y hora de Alemania vs Curazao ¿Cuándo? domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 ¿A qué hora? 11:00 horas

11:00 horas ¿En dónde? Estadio Houston

Países Bajos vs Japón

La legendaria “Naranja Mecánica”, considerada una de las grandes potencias del futbol, se enfrentará a un Japón que ha clasificado a los Mundiales en ocho ocasiones consecutivas, mostrando un progreso constante en su juego.

La nación nipona ha demostrado un gran crecimiento en este deporte, lo que le ha permitido alcanzar los octavos de final en las últimas dos ediciones mundialistas y atraer los reflectores internacionales.

Fecha y hora de Países Bajos vs Japón ¿Cuándo? domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Dallas

Costa de Marfil vs Ecuador

La selección africana de Costa de Marfil buscará superar la fase de grupos, instancia que ha frenado su camino en sus cuatro participaciones mundialistas, en las que únicamente ha conseguido tres victorias.

Enfrente tendrá a un Ecuador con mayor experiencia en la justa deportiva y que incluso alcanzó los octavos de final en Alemania 2006.

Fecha y hora de Costa de Marfil vs Ecuador ¿Cuándo? domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio Filadelfia

Suecia vs Túnez

La escuadra nórdica suma 13 participaciones mundialistas y ha demostrado una amplia trayectoria en el torneo, al grado de disputar una final en Suecia 1958. Sin embargo, en la historia reciente no logró clasificar al Mundial de Catar 2022.

Por su parte, Túnez ha participado en seis Mundiales, pero nunca ha conseguido superar la fase de grupos, por lo que se espera un encuentro intenso en busca de la victoria.

Fecha y hora de Suecia vs Túnez ¿Cuándo? domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 ¿A qué hora? 20:00 horas

20:00 horas ¿En dónde? Estadio Monterrey

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