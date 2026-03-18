¡Messi hace historia y llega a 900 goles como futbolista profesional!

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El argentino abre el marcador en el juego de vuelta entre Inter Miami y Nashville SC de los octavos de final de la Concachampions

Messi anota el gol 900 de su carrera. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi alcanza los 900 goles. El astro argentino sigue haciendo historia en su carrera, alcanzando un hito más al marcar su gol número 900 como futbolista. Este miércoles 18 de marzo, Leo amplió su legado al anotar en el partido de vuelta entre Inter Miami y Nashville SC, correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

El argentino recibió un pase milimétrico de Sergio Reguilón y, con una calma envidiable, disparó cruzado hacia la esquina inferior del arco. El portero de Nashville SC, Brian Schwake, se estiró en vano, ya que el balón se coló en su portería sin que pudiera hacer nada. Este gol, que significó el 1-0 en el marcador, se sumó como un nuevo logro histórico en su carrera, consolidando aún más a Messi como uno de los más grandes de todos los tiempos. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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