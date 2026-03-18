¿Dormir en el Estadio Azteca? El recinto será alojamiento VIP por el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Se espera la apertura del Estadio Azteca el 28 de marzo. Foto: Cuartoscuro

El Estadio Azteca se convertirá de forma momentánea en alojamiento de Airbnb para cuatro aficionados afortunados que tendrán a un anfitrión de lujo, un recorrido por las renovadas instalaciones y un asiento en la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

La plataforma Airbnb anunció que el estadio de Coapa ofrecerá una experiencia única bajo el nombre “Duerme en el Coloso de Santa Úrsula”, donde los huéspedes podrán pasar una noche dentro del estadio.

¿Cómo poder dormir en el Estadio Azteca de manera exclusiva?

La experiencia se llevará a cabo del 4 al 5 de abril. Los interesados deberán realizar su reserva el 23 de marzo, y los primeros cuatro en lograrlo serán los ganadores.

De acuerdo con la plataforma, la experiencia de los huéspedes será en una suite de lujo dentro del estadio, con vista directa a la cancha, además de acceso a espacios exclusivos acondicionados para la estancia.

El anuncio incluye imágenes de las instalaciones, donde se observan áreas como sala de estar con televisión de gran formato y una habitación de estilo minimalista.

Estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

¿Quién será el invitado de lujo que será anfitrión de la experiencia?

El exfutbolista mexicano, Hugo Sánchez será el encargado de recibir a los aficionados seleccionados.

Además de la estancia, los invitados tendrán acceso a un recorrido VIP por el estadio y una convivencia con el histórico goleador, ganador de cinco títulos de goleo en España.

“Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio”, menciona Sánchez en un video difundido en redes sociales.

Hasta se llevarán boleto para el Mundial 2026

La experiencia también contempla entradas para el partido inaugural del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica.

Este evento será un momento histórico para el recinto, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo, tras ser sede en 1970 y 1986.

El Estadio Azteca se encuentra en proceso de remodelación para cumplir con los estándares internacionales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Su reapertura está prevista para el 28 de marzo con un partido amistoso entre México y Portugal, como parte de los preparativos rumbo al torneo internacional donde el recinto pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.