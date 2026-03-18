Gobierno lanzará app “Conoce México” rumbo al Mundial 2026 con más de 270 rutas turísticas

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“Conoce México”, la aplicación para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México anunció durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 18 de marzo, el lanzamiento de la aplicación “Conoce México”, una plataforma digital diseñada para orientar a millones de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, como parte de la estrategia integral para posicionar al país como uno de los destinos más atractivos durante la justa mundialista.

La aplicación “Conoce México” integrará más de 270 rutas turísticas distribuidas en las 32 entidades del país, con el objetivo de mostrar la riqueza cultural, gastronómica y natural del territorio nacional.

De acuerdo con la titular de Turismo, estas rutas estarán diseñadas especialmente para los aficionados que visiten México durante el Mundial, permitiéndoles explorar distintos destinos más allá de las sedes oficiales.

“Vamos a tener una aplicación del Mundial… se llama Conoce México, tenemos 270 rutas que le llamamos para el aficionado”, explicó la funcionaria.

Además, la plataforma ofrecerá información en tiempo real sobre transporte, opciones gastronómicas, atractivos turísticos y detalles relacionados con el torneo, todo disponible en español e inglés para facilitar su uso a visitantes internacionales.

Experiencias seguras y servicios verificados

Uno de los pilares de esta herramienta será garantizar experiencias confiables para los turistas. Por ello, únicamente se incluirán servicios que cuenten con el Registro Nacional de Turismo, lo que permitirá asegurar estándares de calidad.

“Solo estarán los que tengan registro nacional de turismo y eso garantiza la experiencia al turista”, subrayó Rodríguez Zamora.

Las rutas estarán completamente georreferenciadas y respaldadas por agencias certificadas, lo que permitirá a los usuarios planear sus recorridos con mayor certeza, optimizando tiempos y recursos durante su estancia en el país.

Impulso al turismo comunitario

La aplicación también buscará promover nuevas ofertas turísticas, especialmente el turismo comunitario, con el fin de distribuir la derrama económica del Mundial en distintas regiones del país.

La funcionaria explicó que se mantiene un trabajo constante con agencias y operadores turísticos para integrar nuevas experiencias, incluyendo aquellas desarrolladas por comunidades locales.

“Nos reunimos constantemente con agencias para integrar nueva oferta turística, por ejemplo la comunitaria”, indicó.

Con esta estrategia, el Gobierno federal busca que los beneficios económicos del Mundial no se concentren únicamente en las ciudades sede, sino que alcancen a más destinos en todo el país.

México se alista para recibir al mundo

El lanzamiento de “Conoce México” forma parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá, y que representará una oportunidad histórica para impulsar el turismo.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre la aplicación, incluyendo su fecha oficial de lanzamiento, funciones específicas y disponibilidad en tiendas digitales.

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