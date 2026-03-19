Efraín Juárez recibe multa de 352 mil pesos por polémico festejo ante Cruz Azul

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Efraín Juárez será sancionado económicammente. Foto: AFP

El técnico de Pumas, Efraín Juárez, fue multado por un festejo polémico tras el duelo ante Cruz Azul el sábado pasado, pero podrá dirigir el Clásico Capitalino frente al América en el Clausura 2026.

Efraín Juárez fue sancionado con una multa económica cercana a los 352 mil pesos luego de los insultos y gestos que realizó tras el empate frente a Cruz Azul en la Jornada 11.

La resolución fue emitida por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de su Comisión Disciplinaria, que determinó castigar la conducta del estratega por considerarla inapropiada y contraria al reglamento.

La buena noticia para el conjunto universitario es que el castigo no incluye suspensión, por lo que Juárez podrá dirigir sin problema el Clásico Capitalino ante el Club América, uno de los duelos más importantes del torneo.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria

En su resolución, la Comisión Disciplinaria explicó los motivos de la sanción impuesta al técnico auriazul:

“Hacemos referencia a la conducta llevada a cabo por el Director Técnico del Club Universidad Nacional, el señor Efraín Juárez Valdéz, al finalizar el encuentro Pumas vs Cruz Azul de la jornada 11 de la Liga MX”.

El comunicado señala más detalles sobre su conducta, “Se determinó que el señor Efraín Juárez Valdéz transgredió lo previsto en el artículo 26 incisos b), d) y v), así como el artículo 45 inciso p), el artículo 70 inciso b), y el Apéndice I del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol”.

“Realizó una conducta que va en detrimento del ‘Fair Play’, ya que insultó a los aficionados y realizó un gesto que puede considerarse ofensivo”, se lee en el comunicado.

“Se determinó aplicar una sanción consistente en una multa de 3 mil UMAs, equivalente a 351 mil 930 pesos”.

El festejo que encendió la polémica

Todo ocurrió tras el empate 2-2 entre Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria, un partido cargado de tensión que terminó con una reacción explosiva por parte del estratega.

Al finalizar el encuentro, el técnico celebró de forma efusiva frente a la afición, lanzando gritos y realizando gestos hacia su zona genital, acciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes generaron debate inmediato y llevaron a la Comisión Disciplinaria a analizar el caso, concluyendo que se trató de una conducta antideportiva.

El Reglamento de Sanciones de la FMF contempla castigos por este tipo de comportamientos, que pueden ir desde multas económicas hasta suspensiones de uno o más partidos.

En este caso, la autoridad optó únicamente por una sanción económica, evitando dejar a Pumas sin su entrenador para el siguiente compromiso.

Pumas mantiene a su técnico para el Clásico

La decisión representa un respiro para Pumas, que podrá contar con su entrenador en el banquillo para enfrentar al América en el Estadio Olímpico Universitario.

El Clásico Capitalino se perfila como un duelo clave en la recta final del Clausura 2026, con ambos equipos peleando posiciones importantes en la tabla.

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