Claro Sports, AS y W Radio se alían para crear contenidos deportivos desde México y para toda América

GENERANDO AUDIO...

Claro Sports, AS y W Radio crean una gran alianza. Foto: Getty

PRISA Media -a través de su diario deportivo AS y W Deportes- y Claro Sports firmaron una alianza estratégica para incorporar nuevos contenidos y talento a la cadena W Radio que se convierte en una plataforma especializada en deporte que acompañará a los aficionados 18 horas al día y que se completará con una madrugada cargada de música.

Con una oferta ya disponible, W Radio se convierte en el centro de atención y referente en la conversación deportiva en México y toda América Latina. Cuenta con una programación radiofónica continua, liderada por la prestigiosa W Deportes, dedicada al mundo del fútbol y a los grandes eventos deportivos internacionales en otras disciplinas.

W Radio, nuevo epicentro del deporte en español

Esta alianza incorpora además una hora diaria de prime time que, dirigida por Alejandro Gómez, será el programa estrella de Claro Sports, que llega a 17 países latinoamericanos, tiene 4,83 millones de seguidores en YouTube y millones de suscriptores en televisión de pago.

“Esta alianza representa un hito en el desarrollo del periodismo deportivo en español. Unimos la fuerza editorial de AS, la credibilidad radiofónica de W Deportes y la potencia multiplataforma de Claro Sports para crear una nueva forma de contar el deporte y conectar no solo a los aficionados mexicanos sino a los de toda América. Y, por supuesto, estamos convencidos de ir junto a los mejores socios posibles para este proyecto”. Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA y CEO de PRISA Media

Por su parte, José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports, aseguró que “en Claro Sports estamos muy orgullosos de unir fuerzas con PRISA Media para llevar AS en Claro por W Deportes a las audiencias de México. Esta nueva señal de radio deportiva fortalece de manera decidida nuestra estrategia multiplataforma y, con nuestra presencia en W Radio, sumamos una ventana de gran prestigio que amplía nuestro alcance. Es un paso firme que impulsa nuestra oferta de contenidos 24/7 y reafirma nuestro compromiso con la innovación y con servir a nuestras audiencias en todos los formatos”.

México como punto de partida, América como destino

El acuerdo también refuerza la apuesta regional de PRISA Media. Aloysio Araujo, director general de Deportes del grupo, subrayó que esta alianza conecta a los aficionados:

“Este acuerdo confirma nuestra apuesta por conectar a los aficionados con el mejor contenido deportivo, desde México hacia el mundo. AS y W Deportes tienen una larga tradición de credibilidad, análisis y emoción, y, junto a Claro Sports, construiremos una plataforma que capture el pulso del deporte global con sello latinoamericano”. Aloysio Araujo, director general de Deportes de PRISA Media

Por su parte, Felipe Cabrales, CEO de PRISA Media América, mostró su entusiasmo por este proyecto: “El deporte es solo la punta de lanza de todo lo que nuestro nuevo plan estratégico va a significar para hacer tangible, en audiencia, en relevancia y en negocio, la visión de PRISA Media en y por América”.

Claro Sports llega con talento y contenido propio

A su vez, Nicolás Romay, director de Contenidos de Claro Sports, afirmó que “este lanzamiento representa un hito para nuestra propuesta editorial. Gracias a esta alianza ahora estamos también en radio con contenido lineal, lo que nos abre una nueva plataforma para llevar análisis, información y entretenimiento deportivo con rigor y energía”.

Así será la programación de W Deportes

La señal de W Deportes está disponible en AM y dos horas al día FM, en las plataformas digitales, a través de las aplicaciones y sitios de AS y W Deportes y en la televisión de Claro Sports, que se distribuye en 17 países de América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La estructura de programación es:

Noticia AS CLARO (MATUTINO) — 06:00 a 08:00 horas. Programa informativo con noticias, crónicas y análisis de especialistas.

— 06:00 a 08:00 horas. Programa informativo con noticias, crónicas y análisis de especialistas. “ EL ARRANQUE” — 08:00 a 09:00 horas. Morning show con tono relajado y cercano. Tres conductores -Majo Rojas, Ramón Barrenecha y Gabriel Gerberoff- debaten temas deportivos con humor, vivencias personales y participación activa de la audiencia.

— 08:00 a 09:00 horas. Morning show con tono relajado y cercano. Tres conductores -Majo Rojas, Ramón Barrenecha y Gabriel Gerberoff- debaten temas deportivos con humor, vivencias personales y participación activa de la audiencia. “PELOTEANDO ” — 09:00 a 11:00 horas. Adaptación del programa de televisión de análisis y debate en todo distendido y de humor entre especialistas e invitados. Conectado permanentemente a lo que ocurre en vivo en distintas latitudes, con presencia regular de deportistas en el estudio.

” — 09:00 a 11:00 horas. Adaptación del programa de televisión de análisis y debate en todo distendido y de humor entre especialistas e invitados. Conectado permanentemente a lo que ocurre en vivo en distintas latitudes, con presencia regular de deportistas en el estudio. “ZONA MIXTA” — 11:00 a 13:00 horas. Programa informativo con conexiones en directo con reporteros en México y otros territorios. Se priorizan noticias y declaraciones de última hora.

— 11:00 a 13:00 horas. Programa informativo con conexiones en directo con reporteros en México y otros territorios. Se priorizan noticias y declaraciones de última hora. “Juegan ellAS ” — 13:00 a 14:00 horas. Programa 100% dedicado al fútbol femenino nacional e internacional con entrevistas, análisis y especial cobertura de Liga MX Femenina, la Champions League y otras ligas internacionales.

” — 13:00 a 14:00 horas. Programa 100% dedicado al fútbol femenino nacional e internacional con entrevistas, análisis y especial cobertura de Liga MX Femenina, la Champions League y otras ligas internacionales. “Noticia AS CLARO ” (VESPERTINO) — 14:00 a 15:00 horas. Noticiero informativo que actualiza la actualidad matinal y adelanta la agenda de la tarde.

” (VESPERTINO) — 14:00 a 15:00 horas. Noticiero informativo que actualiza la actualidad matinal y adelanta la agenda de la tarde. “ CLARO SPORTS EN W RADIO” — 15:00 a 16:00 horas (también en FM). Nicolás Romay, Alejandro Orvañanos, Daniela Cohen, Xavier Sol, Alberto Lati, Félix Fernández, Antonio Moreno, Joaquı́n Beltrán, Miguel Gurwitz y Bernardo De la Garza analizan a diario la actualidad del deporte con entrevistas en vivo, exclusivas, y análisis con expertos.

— 15:00 a 16:00 horas (también en FM). Nicolás Romay, Alejandro Orvañanos, Daniela Cohen, Xavier Sol, Alberto Lati, Félix Fernández, Antonio Moreno, Joaquı́n Beltrán, Miguel Gurwitz y Bernardo De la Garza analizan a diario la actualidad del deporte con entrevistas en vivo, exclusivas, y análisis con expertos. “LAS REDACCIONES” — 16:00 a 17:00 horas. Unen fuerzas las redacciones de AS México y Claro Sports y, con un lenguaje cercano a nuevas generaciones, se debate sobre fútbol internacional y nacional y secciones virales para llegar a nuevas audiencias.

— 16:00 a 17:00 horas. Unen fuerzas las redacciones de AS México y Claro Sports y, con un lenguaje cercano a nuevas generaciones, se debate sobre fútbol internacional y nacional y secciones virales para llegar a nuevas audiencias. “ PLAYBOOK” — 17:00 a 18:00 horas. Espacio dedicado a NFL, la MLB de béisbol, boxeo, Fórmula 1, tenis y otros deportes, excepto fútbol. Con participación del público y tono cercano y apasionado.

— 17:00 a 18:00 horas. Espacio dedicado a NFL, la MLB de béisbol, boxeo, Fórmula 1, tenis y otros deportes, excepto fútbol. Con participación del público y tono cercano y apasionado. “ MESA DE LOS GRANDES” — 18:00 a 20:00 horas. Debate entre periodistas, enfocado en los cuatro equipos más populares del fútbol mexicano.

— 18:00 a 20:00 horas. Debate entre periodistas, enfocado en los cuatro equipos más populares del fútbol mexicano. “ AS EN W” — 20:00 a 21:00 horas. Programa informativo, de análisis y exclusivas.

— 20:00 a 21:00 horas. Programa informativo, de análisis y exclusivas. “ Noticia AS CLARO” (NOCTURNO) — 21:00 a 22:00 horas (también en FM). Noticiero informativo que hace balance de la jornada y proyecta los temas principales del dı́a siguiente.

(NOCTURNO) — 21:00 a 22:00 horas (también en FM). Noticiero informativo que hace balance de la jornada y proyecta los temas principales del dı́a siguiente. “JUGANDO CLARO” — 22:00 a 23:00 horas. Análisis futbolı́stico liderado por Gabriel Gerberoff, Félix Fernández, Adolfo Rı́os, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Joaquı́n Beltrán, Xavier Sol, Daniela Cohen y Alejandro Orvañanos. Con análisis post-partidos, conferencias de prensa y zonas mixtas en directo. Previas y enlaces nacionales e internacionales.

Hay talento para todos los públicos amantes del deporte, con emblemas como Jorge Álvarez, Ramón Barrenechea, Joaquín Beltrán, Félix Fernández, Paulina García Robles, Esteban Garrido y Gabriel Gerberoff.

Así como Alejandro Gómez, Miguel Gurwitz, Alberto Lati, Antonio Moreno, Alejandro Orvañanos, Iván Pirrón, Adolfo Ríos, María José Rojas, Nicolás Romay, Xavier Sol y Mariana Zacarías.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento