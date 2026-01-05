Inician los playoffs de la NFL: así se jugará la Ronda de Comodines rumbo al Super Bowl LX

GENERANDO AUDIO...

La temporada regular de la NFL ha llegado a su fin y con ello comienza la etapa más intensa y emocionante del futbol americano profesional, los playoffs. La postemporada de la campaña 2025-2026 inicia oficialmente con la Ronda de Comodines, que se disputará del sábado 10 al lunes 12 de enero de 2026, marcando el arranque del camino rumbo al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026.

La Ronda de Comodines representa el primer filtro de eliminación directa y suele ofrecer algunos de los partidos más dramáticos del año, ya que no hay margen de error, cualquier equipo que pierda queda fuera de la contienda por el campeonato.

Fechas y horarios de los partidos de Ronda de Comodines

En las últimas horas, la NFL dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de la Ronda de Comodines, que son los juegos que se llevarán a cabo este fin de semana.

Sábado 10 de enero

Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers – 15:30 horas

Green Bay Packers vs. Chicago Bears – 19:00 horas

Domingo 11 de enero

Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars – 12:00 horas

San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles – 15:30 horas

Los Angeles Chargers vs. New England Patriots – 19:00 horas

Lunes 12 de enero

Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers – 19:00 horas

Formato de los playoffs de la NFL

La NFL clasifica a 14 equipos a la postemporada, siete por la Conferencia Americana (AFC) y siete por la Conferencia Nacional (NFC). Cada conferencia está integrada por cuatro campeones divisionales y tres equipos comodín, que obtienen su lugar gracias a su récord en la temporada regular.

El mejor sembrado de cada conferencia obtiene un bye, es decir, descansa durante la Ronda de Comodines y avanza directamente a la Ronda Divisional.

Los 12 equipos restantes se enfrentan en seis partidos de eliminación directa.

Los encuentros se juegan en el estadio del equipo mejor posicionado en la clasificación.

Los ganadores avanzan a la siguiente fase, mientras que los perdedores quedan eliminados.

Este formato ha incrementado la competitividad, ya que incluso equipos que ingresan como comodines pueden convertirse en protagonistas rumbo al Super Bowl.

Calendario de la postemporada

Tras la Ronda de Comodines, los equipos que logren avanzar disputarán la Ronda Divisional, programada para el 17 y 18 de enero de 2026. Posteriormente se celebrarán los Campeonatos de Conferencia el 25 de enero, donde se definirán a los dos equipos que disputarán el Super Bowl LX.

Cada una de estas etapas mantiene el formato de eliminación directa, elevando la presión y la intensidad conforme avanza la postemporada.

Por qué la Ronda de Comodines es tan especial

La Ronda de Comodines suele ser una de las fases más impredecibles de los playoffs. Equipos que llegan en gran momento, mariscales de campo jóvenes buscando consolidarse y veteranos tratando de aprovechar una de sus últimas oportunidades se combinan para ofrecer partidos de alto voltaje.

Además, el descanso que reciben los primeros sembrados genera un contraste, mientras algunos equipos llegan con más preparación y recuperación física, otros arriban con ritmo competitivo tras cerrar fuerte la temporada regular.

El objetivo final: el Super Bowl LX

Todos los caminos de la postemporada conducen al Super Bowl LX, el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos y uno de los más vistos a nivel mundial. Solo dos equipos lograrán sobrevivir a las tres rondas de playoffs para disputar el título y levantar el trofeo Vince Lombardi.

Con la Ronda de Comodines arranca oficialmente la lucha por el campeonato de la NFL, una etapa donde cada jugada cuenta y donde cualquier error puede significar el final del sueño de levantar el trofeo.

