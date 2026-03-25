FIFA anuncia la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026: fecha, horario y todo lo que debes saber

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Nueva fase de boletos para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y ahora los aficionados tienen una última oportunidad para asegurar su lugar en el evento deportivo más importante del planeta. La FIFA confirmó que la fase final de venta de boletos comenzará el próximo 1 de abril a las 09:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Esta etapa, denominada Fase de Venta de Último Minuto, representa la cuarta y última ventana oficial dentro del programa de comercialización de entradas. A diferencia de fases anteriores, en esta ocasión los boletos estarán disponibles para el público general bajo un esquema directo de compra, es decir, por orden de llegada y sujetos a disponibilidad, lo que significa que la rapidez será clave para conseguir entradas.

El proceso de compra será completamente digital a través del sitio oficial de la FIFA, donde los aficionados podrán visualizar en tiempo real qué partidos cuentan con boletos disponibles, seleccionar asientos específicos mediante mapas interactivos o elegir la opción automática de “mejor asiento disponible”.

Una vez completado el pago, recibirán la confirmación de su compra de forma inmediata. Además, quienes adquirieron entradas en etapas previas podrán consultar la asignación de sus lugares desde el mismo 1 de abril en su cuenta oficial.

Esta fase no solo será la última oportunidad antes del inicio del torneo, sino que permanecerá abierta durante toda la competición, lo que permitirá que se liberen entradas de forma progresiva, incluso para partidos cercanos a su fecha o el mismo día, dependiendo de la disponibilidad.

Por ello, la FIFA recomienda a los aficionados revisar constantemente la plataforma oficial, ya que boletos que inicialmente aparecen como agotados pueden volver a ponerse a la venta.

Como parte del sistema oficial, también se anunció que el Mercado Oficial de Reventa e Intercambio reabrirá el 2 de abril, ofreciendo un espacio seguro para que los aficionados que ya no puedan asistir vendan sus entradas a otros seguidores.

Esta herramienta busca evitar fraudes y combatir la reventa ilegal, garantizando que todas las transacciones se realicen dentro de un entorno regulado.

Interés histórico por boletos para el Mundial

De acuerdo con la FIFA, durante la fase de sorteo se registraron más de 500 millones de solicitudes de entradas, lo que derivó en la venta de más de un millón de boletos hasta el cierre de ese periodo el pasado 27 de febrero.

Este nivel de demanda refleja la magnitud de un torneo que será histórico no solo por su formato de 48 selecciones, sino también por realizarse en tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá.

Las proyecciones apuntan a que esta edición podría superar el récord de asistencia acumulada de 3.5 millones de espectadores, establecido en la Copa Mundial de la FIFA 1994. Con estadios de gran capacidad y una base global de aficionados en constante crecimiento, todo indica que el Mundial 2026 marcará un antes y un después en términos de asistencia.

Por otro lado, la FIFA recordó a los aficionados que contar con un boleto no garantiza el ingreso al país sede, por lo que es indispensable cumplir con los requisitos migratorios de cada nación anfitriona.

En este sentido, recomendó iniciar con anticipación los trámites de visa en caso de ser necesarios, especialmente para quienes planean viajar a Estados Unidos, donde incluso se habilitará un sistema de citas prioritarias para portadores de entradas.

Finalmente, para quienes buscan una experiencia más exclusiva, también estarán disponibles los paquetes oficiales de hospitalidad, que incluyen beneficios adicionales durante los partidos y pueden adquirirse a través del proveedor autorizado del torneo.

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