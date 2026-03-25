Los favoritos de los mexicanos para ganar el Mundial 2026: usuarios ven a México como campeón del mundo

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¿Quién es el favorito de los mexicanos para el Mundial 2026? | Fotos: AFP

La Selección Mexicana parte como la gran favorita de los mexicanos para el Mundial 2026, considerándola la principal candidata para levantar la Copa del Mundo frente a otras potencias como Argentina y Brasil, de acuerdo con el estudio “Entre goles, marcas y afición: La cuenta regresiva” de Kantar.

A pesar de que los encuestados de México no pierden la esperanza de ver a su selección como campeona del mundo, han perdido entusiasmo por el máximo torneo de la FIFA en los últimos meses y prácticamente no conocen a los futbolistas que portarán la casaca tricolor en la próxima justa mundialista.

¡Los favoritos de los mexicanos para el Mundial 2026!

La afición mantiene la esperanza de que México sea campeón del mundo, impulsada principalmente por el cariño hacia la selección, dejando de lado que el Tricolor está en el lugar 16 del ranking FIFA.

Estos son los cinco favoritos de los mexicanos para ganar el Mundial 2026 que comienza el próximo 11 de junio:

México – 20% Brasil – 17% Argentina – 12% Alemania – 11% España – 9%

Fuente: Kantar

Cabe destacar que la Selección de España es el número 1 del ranking FIFA y llega a la Copa del Mundo como el actual monarca de la Eurocopa. A pesar de ello, es el quinto puesto en las expectativas de los usuarios nacionales.

Las preferencias de los encuestados en México también revelan un favoritismo por las selecciones latinoamericanas, pues Brasil y Argentina ocupan el segundo y tercer lugar de consentidos para levantarse con la copa mundial.

Kantar también consultó a los mexicanos cuáles son sus selecciones favoritas para el subcampeonato y el tercer lugar de la justa mundialista:

Segundo lugar

Brasil – 16% Argentina – 16% España – 13% Alemania – 9% Francia – 8%

Fuente: Kantar

Tercer lugar

Argentina – 12% Brasil – 12% Alemania – 11% España – 11% Francia – 10%

Fuente: Kantar

Cabe destacar que dichas preferencias se obtuvieron con base en una encuesta a 300 personas de entre 18 y 60 años, con corte a febrero de 2026.

Los mexicanos no conocen a los jugadores de la Selección Mexicana

Kantar reveló que la “afición” mexicana, no muestra un sentido de identificación fuerte en términos del conocimiento de los integrantes actuales de la Selección Nacional de México.

El jugador más reconocido por los encuestados fue el arquero Guillermo Ochoa, a quien el 6% de los usuarios pudo nombrar; seguido por Raúl Jiménez (5%), Luis Ángel Malagón (5%) y Santiago Giménez (3%).

Guillermo Ochoa – 5%

Luis Ángel Malagón – 5%

Raúl Jiménez – 3%

Santiago Giménez – 3%

Hirving “Chucky” Lozano – 3%

Edson Álvarez – 3%

Alexis Vega – 2%

Raúl “Tala” Rangel – 2%

Gilberto Mora – 2%

Álvaro Fidalgo – 2%

Armando “Hormiga” González – 2%

Fuente: Kantar

El desconocimiento de los aficionados se tradujo en que el 4% de los encuestados pensó que Javier “Chicharito” Hernández seguía perteneciendo al cuadro azteca; el 1% mencionó al auxiliar de Javier “Vasco” Aguirre, Rafael Márquez, así como a Miguel Layún, actual comentarista deportivo.

Se desploma el entusiasmo por el Mundial 2026

Con corte a febrero de 2026, hay más consumidores emocionados por el Mundial que en Qatar 2022; sin embargo, el

entusiasmo disminuye significativamente frente a la encuesta hecha por la propia Kantar en agosto de 2025.

De la primera a la segunda ola de “Entre goles, marcas y afición: La cuenta regresiva”, el porcentaje de personas menos entusiasmadas por la Copa del Mundo pasó de 6% a 13%; el porcentaje de personas más entusiasmadas bajó del 69% al 53%.

En línea con el menor entusiasmo de los mexicanos ante el Mundial, solo el 56% espera que sea mejor que el anterior, mientras que un 10% considera que será incluso más aburrido que el de 2022, lo que refleja una estabilización del hype inicial, según Kantar.

¿Por qué bajó la ilusión del Mundial bajó en seis meses?

En agosto pasado, la permanencia de México en el Mundial era la mayor preocupación, pero los mexicanos reordenaron sus prioridades, con la inseguridad del país cobrando mayor relevancia en torno al poco entusiasmo por el evento.

La inseguridad de mi país – 63% El alza de precios – 38% La situación política de mi país – 33% Que mi país sea eliminado – 31%

Fuente: Kantar

La agencia reconoció que la atención mediática reciente no se ha centrado en lo deportivo, sino en acontecimientos extracancha que han dominado el ruido en prensa y redes sociales, reflejando cómo el contexto local podría influir en el torneo.

En México, un operativo militar que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes el “Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató episodios de violencia en Guadalajara.

Este incidente generó dudas sobre la seguridad en Jalisco, una de las sedes mundialistas, obligando tanto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a salir públicamente a garantizar la seguridad durante el Mundial, según Kantar.

Dichos fenómenos provocaron que los usuarios tampoco estén seguros de ir a partidos del Mundial en vivo:

Considerando los hechos recientes ocurridos en el país, ¿qué tan probable sería que asistieras a un partido del Mundial en México?

Muy probable: 29%

Nada probable – 24%

Poco probable – 24%

Algo probable – 23%

Fuente: Kantar

Cabe destacar que otro factor importante a considerar en la baja ilusión e intención de asistir a partidos del Mundial también es el alto precio de los boletos.

Kantar retomó que los precios para asistir a la Copa del Mundo 2026 oscilaban entre los 60 y los 6 mil dólares; mientras que las entradas para Qatar 2022 iban de los 11 a los 60 dólares.

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