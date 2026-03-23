¿Quién será el último rival de México en el Mundial 2026? Fecha y hora en la que se definirá el repechaje europeo

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¿Cuál será el rival de México? Foto: AFP/Getty Images

La Selección Mexicana de Futbol ya tiene casi definido su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero aún hay una incógnita clave en su calendario, el último rival de la fase de grupos, al que enfrentará el 24 de junio de 2026 y que saldrá del repechaje europeo.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, este equipo no saldrá del repechaje intercontinental que se jugará en México, sino del playoff europeo (Ruta D de la UEFA), lo que eleva el nivel de dificultad para el Tri.

¿Qué equipos pelean ese boleto?

Las selecciones que disputan esta ruta son:

Selección de futbol de Dinamarca

Selección de futbol de Irlanda

Selección de futbol de República Checa

Selección de futbol de Macedonia del Norte

De estas cuatro, solo una avanzará al Mundial y será el último rival de México en la fase de grupos.

¿Cuándo se define el último rival de México?

Todo comenzará este jueves 26 de marzo cuando se juegue la Ruta D, la cual es la que pertenece al rival de México.

Ruta D: Dinamarca vs Macedonia del Norte | jueves 26 de marzo | 13:45 horas

Ruta D: Chequia vs República de Irlanda | jueves 26 de marzo | 13:45 horas

El equipo que completará el grupo del Tri se conocerá en:

Final del playoff UEFA (Ruta D)

Ganador Chequia vs República de Irlanda vs Ganador Dinamarca vs Macedonia del Norte | martes 31 de marzo | 12:45 horas

Este partido será el último filtro para una selección europea que buscará su lugar en el Mundial.

Contexto del Grupo A de México

El Tri ya comparte sector con:

Selección de futbol de Sudáfrica

Selección de futbol de Corea del Sur

Ganador del playoff europeo

El partido ante este rival será:

Fecha: 24 de junio de 2026

Sede: Estadio Azteca

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Por qué este partido es tan importante?

El tercer partido de fase de grupos suele ser decisivo en los Mundiales, para México, este escenario puede significar:

Definir el pase a octavos de final

Pelear por el liderato del grupo

O incluso jugarse la eliminación

Además, hay un factor clave:

El rival será europeo, lo que históricamente representa un mayor grado de dificultad para el Tri en Copas del Mundo.

También llegará con menos desgaste que equipos del repechaje intercontinental, ya que no tendrá que disputar partidos extra días antes del torneo.

¿Quién sería el rival más probable según la IA?

Basado en ranking FIFA, experiencia internacional y rendimiento reciente:

Probabilidades de clasificar:

Dinamarca: 40%

República Checa: 25%

Irlanda: 20%

Macedonia del Norte: 15%

La IA coloca a Dinamarca como favorita por su constancia en torneos recientes y solidez colectiva.

¿Qué tipo de rival le conviene a México?

Más accesible: Macedonia del Norte o Irlanda

Más complicado: Dinamarca

Intermedio: República Checa

Esto podría influir directamente en las aspiraciones del Tri dentro del grupo.

El último rival de México en el Mundial 2026 se definirá en marzo durante el playoff europeo y completará el Grupo A.

México lo enfrentará el 24 de junio en el Estadio Azteca, en un partido que apunta a ser clave para definir su futuro en la Copa del Mundo.

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