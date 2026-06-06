¡México hace vibrar al Principado! Noel León conquista la sprint del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2

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Noel León, piloto de Escudería Telmex Telcel, conquistó este sábado 6 de junio del 2026 la carrera sprint de la cuarta ronda de la Fórmula 2

Noel León hace vibrar al automovilismo mexicano | Foto: Escudería Telmex Telcel

Noel León firmó una actuación de autoridad en las calles de Montecarlo al quedarse con la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2, un triunfo que consolida su gran momento en la categoría. El piloto mexicano de la Escudería Telmex Telcel partió desde la posición de privilegio y no soltó el liderato en ningún momento, imponiendo un ritmo sólido en uno de los trazados más complejos del calendario, donde el margen de error es prácticamente inexistente. Detrás, los intentos de presión de sus rivales no fueron suficientes para alterar un guion que terminó con victoria de principio a fin.

Con este resultado, León encadena su segunda victoria consecutiva en carreras sprint, confirmando el salto competitivo que ya había mostrado en la ronda anterior. El mexicano cruzó la meta por delante de Roman Bilinski y Gabriele Mini, en una jornada que además lo impulsa en la clasificación general del campeonato. Más allá de los puntos, el triunfo tiene un peso simbólico importante: Mónaco vuelve a escuchar el himno mexicano en una actuación que refuerza la presencia del automovilismo nacional en la antesala de la Fórmula 1. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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