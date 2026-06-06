“Ya está el ambiente mundialista a tope”: Samuel García visita a la Selección de Japón en El Barrial

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Presenció el entrenamiento en El Barrial. Foto: @samuel_garcias

Samuel García, gobernador de Nuevo León, visitó a la Selección de Japón durante su entrenamiento de este viernes, en las instalaciones de El Barrial.

El mandatario estatal, quien llegó al Rayados Training Center luciendo el jersey de los “Blue Samurais”, no dudó en compartir su experiencia a través de redes sociales.

“Estamos aquí en el Barrial con la Selección de Japón, está el clima perfecto. Aquí estamos viendo a entrenar a la Selección, está el alcalde de Santiago que dejó todo al 100. Por supuesto aquí los Rayados que nos ayudaron con el tema. Y muy contentos porque está ya el ambiente mundialista a tope”, dijo en un video compartido en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, recordó que los seleccionados de Japón tendrán un partido de preparación el próximo domingo y aprovechó para hacer una broma por la visita de la selección nipona.

En el nuevo Nuevo León andamos ya calentando motores para vivir la Copa Mundial de la FIFA. Segundo día de entrenamiento de la Selección Japonesa, que jugará el partido #1000 de los mundiales en Nuevo León. ✅⚽️



¡Arráncate! 🇯🇵🦁 pic.twitter.com/jseiMmG2gl — Samuel García (@samuel_garcias) June 6, 2026

“Tenemos aquí a la Selección de Japón, van a tener aquí un amistoso el domingo y pues se están aclimatando. Bienvenido director técnico de Japón y mi amigo de la Asociación de Fútbol de Japón. Podemos ver aquí las tácticas japonesas para ganar ideas de la compañía”, mencionó hacia el final de la grabación.

¿Cuántos juegos tendrá Japón en Monterrey?

Fue el martes pasado cuando el equipo japonés arribó a la ciudad de Monterrey, donde el gobernador, junto con Maricarmen Martínez Villarreal, funcionarios, la mascota “Leo” y un grupo norteño, los recibieron.

Japón forma parte del Grupo F del Mundial 2026 junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Será el sábado 20 de junio cuando los “Blue Sanurais” se enfrenten a Túnez en la ciudad de Monterrey.

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