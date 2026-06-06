Claro Sports, Uno TV y W Radio estrenan estudio al aire libre para el Mundial 2026

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A unos días del arranque del Mundial 2026, en Claro Sports, Uno TV y W Radio ultimamos los detalles de un estudio abierto al público en Plaza Carso, en la Ciudad de México. El espacio busca acercar a los aficionados a la cobertura del torneo con transmisiones en vivo, análisis y actividades especiales.

Ubicado junto al Museo Soumaya, el estudio de cristal permitirá a los visitantes observar cómo se producen programas de televisión y radio durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La instalación operará durante toda la competencia y será uno de los puntos de encuentro para los seguidores del futbol.

Mundial 2026 tendrá estudio abierto al público en Plaza Carso

El nuevo estudio para el Mundial 2026 fue diseñado para ofrecer una experiencia cercana a los aficionados. Desde este espacio se transmitirán programas especiales con análisis de partidos, entrevistas, entretenimiento, música y contenidos relacionados con la Copa del Mundo.

José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports, explicó que la intención es brindar una cobertura amplia del torneo, con seguimiento a las selecciones participantes y a todo lo que ocurra en las ciudades sede de México.

Además, destacó que el público podrá observar en tiempo real cómo se producen los contenidos de televisión y radio, así como interactuar con parte del talento que participará en las transmisiones.

Talento, entretenimiento y análisis durante la Copa del Mundo

La programación especial se desarrollará del 8 de junio al 19 de julio, con emisiones desde las seis de la mañana hasta la medianoche. El objetivo es ofrecer contenidos para distintos públicos, combinando análisis deportivo, información y espacios de entretenimiento.

Entre las figuras confirmadas destacan José Ramón San Cristóbal “El Estaca” y Eduardo Videgaray, quienes encabezarán “La Delantera”, un programa que combinará entretenimiento y futbol. También participarán Alberto Lati, Paty Cantú y Félix Fernández.

W Radio y Uno TV también seremos parte de la cobertura

La cobertura del Mundial 2026 también llegará a través de W Radio y W Deportes, que transmitirán los 104 partidos del torneo en sus distintas plataformas.

Por su parte, en Uno TV daremos seguimiento a la información que rodea al campeonato, incluyendo temas sociales, culturales, políticos y de espectáculos relacionados con el evento.

El estudio abrirá sus puertas al público a partir del 8 de junio. De esta forma, buscará convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vivir la experiencia del Mundial en la Ciudad de México.

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