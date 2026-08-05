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Los Pumas son goleados por Charlotte FC en el arranque de la Leagues Cup 2026

| 21:26 | Jorge Marrón | Claro Sports

Los universitarios caen de manera contundente en su presentación en el torneo

Charlotte vs Pumas | Reuters
Pumas es goleado en Charlotte. | Reuters

Los Pumas de la UNAM comenzaron su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota de 3-0 frente al Charlotte FC, en la jornada 1 del torneo. El conjunto universitario tuvo dificultades para generar peligro en ataque y concedió espacios en defensa que el rival aprovechó para construir el marcador.

El equipo mexicano llegó a la competencia después de sumar dos triunfos consecutivos en la Liga MX, pero no consiguió trasladar esa racha al certamen internacional. Con este resultado, Pumas deberá responder en su próximo compromiso para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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