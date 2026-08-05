¿Qué se sabe de la muerte de Natasha Ward? La atleta australiana era una joven promesa de 21 años

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Se desconoce la causa de la muerte de Natasha Ward. Foto: IA

La atleta australiana Natasha Ward, corredora de media distancia, murió a los 21 años, informó la comunidad del atletismo de Nueva Gales del Sur, en Australia.

Su fallecimiento provocó múltiples muestras de pesar por parte de organizaciones deportivas que destacaron tanto su trayectoria como sus cualidades personales en su país.

La noticia fue confirmada por NSW Athletics, la federación de atletismo de Nueva Gales del Sur y Sutherland District Athletics Club, a través de sus redes sociales oficiales, donde expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la joven deportista, aunque hasta el momento, no se ha especificado el motivo de su fallecimiento.

Natasha Ward era una joven promesa del atletismo

El anuncio del fallecimiento de Natasha Ward fue realizado el pasado 30 de julio donde NSW Athletics recordó que Ward fue una destacada corredora de media distancia desde la categoría juvenil, donde obtuvo medallas en la competencia escolar NSW All Schools en la prueba de mil 500 metros.

Posteriormente trasladó ese éxito a la categoría absoluta al conquistar medallas en los UniSport Nationals, los campeonatos nacionales universitarios de Australia. En 2023 logró subir al podio en los mil 500 metros y, en abril de este 2026, obtuvo la medalla de bronce en los 800 metros.

Destacan el legado deportivo y humano de Natasha Ward

Además de sus resultados deportivos, NSW Athletics destacó que Natasha Ward era una integrante muy querida dentro de la comunidad atlética.

“Su amabilidad y alegría llegaron a todos los que tuvieron la fortuna de conocerla, y su sonrisa magnética y cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano. El entusiasmo y la determinación de Natasha fueron una fuente de inspiración para sus compañeros de entrenamiento”, señaló la organización.

La federación también expresó sus condolencias a la familia, amigos y todas las personas que convivieron con la atleta.

El club de Natasha Ward recordó su compromiso con el equipo

Por su parte, el Sutherland District Athletics Club compartió un mensaje similar en el que resaltó no sólo la carrera deportiva de Natasha Ward, sino también su compromiso con el club.

La institución señaló que la corredora participaba cada año en las competencias de relevos de verano e invierno, mostrando siempre una gran disposición para apoyar cuando algún equipo necesitaba una integrante.

Asimismo, el club destacó que su entusiasmo, disposición para ayudar y calidad humana dejaron una huella entre quienes compartieron con ella dentro y fuera de las pistas.

Al igual que NSW Athletics, el club envió sus condolencias a la familia y amistades de la joven atleta, cuya muerte ha generado consternación en la comunidad deportiva australiana.

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