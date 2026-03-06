México vs Gran Bretaña, en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol

GENERANDO AUDIO...

Mexico vs Gran Bretaña en vivo el Clasico Mundial de Béisbol 2026

México inicia su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes ante Gran Bretaña. La novena mexicana que dirige Benjamín Gil se estrena en el torneo, buscando mejorar el tercer lugar que consiguieron en la edición previa del 2023.

Inicia la actividad del Grupo B, que se juega en Houston, con este duelo vital en las aspiraciones de ambos equipos. Hay que ganar para no estar contra la pared en un sector en el que está la novena favorita, Estados Unidos, y solo pasan dos a cuartos de final. Una derrota en el estreno es quedarse sin margen de error.

Sigue en vivo hoy las acciones minuto a minuto en este enlace.

