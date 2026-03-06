GP de Australia 2026: horario y dónde ver en vivo a Checo Pérez en la qualy de Fórmula 1

GENERANDO AUDIO...

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca oficialmente con el Gran Premio de Australia, primera fecha del campeonato, y uno de los momentos más esperados del fin de semana es la sesión de clasificación que definirá la parrilla de salida, los aficionados mexicanos estarán especialmente atentos al regreso del piloto tapatío Checo Pérez, quien vuelve a la máxima categoría del automovilismo para esta campaña.

Aunque la clasificación se disputa el sábado 7 de marzo en Melbourne, en México podrá verse la noche del viernes 6 de marzo debido a la diferencia de horarios entre ambos países.

Esta qualy se realizará en el histórico Circuito de Albert Park, escenario que abre la temporada 2026 del campeonato mundial.

¿A qué hora es la clasificación del GP de Australia 2026 en México?

La sesión de clasificación del Gran Premio de Australia está programada para el sábado 7 de marzo a las 16:00 horas (hora local de Melbourne). Sin embargo, por la diferencia de horario, los aficionados en México podrán seguirla el viernes 6 de marzo a las 23:00 horas (tiempo del centro del país).

Este horario nocturno es habitual cuando la Fórmula 1 compite en Australia, ya que el país oceánico tiene más de 16 horas de diferencia con nuestro país.

Horario de la qualy en México

Evento: Clasificación del GP de Australia

Fecha en México: viernes 6 de marzo de 2026

Hora: 23:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Circuito de Albert Park, Melbourne

La clasificación definirá el orden de salida para la carrera del domingo en Australia, que también se correrá en horario nocturno para el público mexicano.

¿Dónde ver en vivo la clasificación del GP de Australia 2026?

Los aficionados en México podrán seguir la clasificación del Gran Premio de Australia a través de diferentes plataformas de televisión y streaming.

Opciones para ver la qualy:

Sky Sports

F1 TV

Izzi Go

Sky+

En estas plataformas se transmitirá en vivo toda la actividad del fin de semana, incluyendo prácticas libres, clasificación y carrera.

Además los aficionados podrán ver la Práctica Libre 3 este mismo viernes a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las primeras dos prácticas?

El regreso de Checo Pérez a un Gran Premio fue algo discreto, esto luego de presentar unos problemas con el motor en su Cadillac durante las primeras prácticas en el Circuito de Albert Park.

En la primera práctica del día tuvo algunos problemas a la hora de frenar y acelerar, por lo que el equipo decidió cambiar los neumáticos en algunas ocasiones. En la recta final, ya con llantas suaves, mejoró sus tiempos, pero al momento de pisar el freno su coche hizo un trompo.

En las segundas prácticas libres, los problemas mecánicos se hicieron más evidentes para Checo Pérez, quien ni siquiera pudo salir de los boxes durante los primeros minutos de la sesión, mientras los ingenieros trabajaban en su monoplaza para mejorar su rendimiento.

Cuando faltaban siete minutos para terminar la práctica, el piloto mexicano finalmente salió a pista, pero la situación no mejoró. Tras completar apenas dos vueltas, el auto volvió a presentar fallas en el motor, por lo que tuvo que abandonar la sesión y su coche quedó detenido en la curva 13, lo que provocó la activación del Virtual Safety Car.

Posteriormente, el equipo Cadillac informó que inicialmente se sospecha de un problema hidráulico, aunque el monoplaza será revisado a fondo una vez en boxes para determinar con precisión la causa de la falla.

¿Cuándo es el GP de Australia?

La carrera se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, fecha de Australia, sin embargo para ver a Checo Pérez correr desde México, será el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas.

El Gran Premio de Australia se disputa en el Circuito de Albert Park, un trazado urbano de 5.278 kilómetros y 14 curvas, donde los pilotos completan 58 vueltas para cubrir una distancia total de poco más de 306 kilómetros.

Este circuito es conocido por ofrecer carreras impredecibles, especialmente al inicio de temporada, cuando los equipos aún están afinando sus autos. Históricamente, la clasificación suele ser clave en Melbourne, ya que el piloto que consigue la pole position tiene mayores probabilidades de luchar por la victoria.

Checo Pérez inicia una nueva etapa en la Fórmula 1

Uno de los grandes atractivos del inicio de temporada es el regreso de Checo Pérez, quien vuelve a la parrilla con la escudería Cadillac, un nuevo proyecto dentro de la Fórmula 1 que debuta en la categoría durante 2026.

El piloto mexicano comparte equipo con el finlandés Valtteri Bottas, y ambos tendrán el reto de desarrollar el monoplaza en su primera campaña dentro del campeonato. Para Pérez, este regreso también representa una oportunidad de liderar el crecimiento de una escudería completamente nueva en la máxima categoría.

La temporada 2026 también marca una nueva era para la Fórmula 1 con importantes cambios técnicos, además de la incorporación de nuevas escuderías como la mencionada Cadillac y Audi.

