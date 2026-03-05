México en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Atleta, horarios y competencias

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, inician mañana, viernes 6 de marzo, por lo que la cuenta regresiva ha terminado. Si quieres saber dónde puedes verlos y cuándo competirá Ary Velázquez, el único mexicano de este año, en Unotv.com te contamos todos los detalles.

La edición número 15 de este evento reunirá a deportistas de distintas naciones que competirán en disciplinas de invierno en escenarios emblemáticos de Italia.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 y dónde verla?

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se realizará mañana, 6 de marzo. El evento tendrá lugar en el Verona Olympic Arena, un recinto reconocido de Italia que será el escenario donde las delegaciones de distintos países desfilarán ante el público para dar inicio a los Juegos.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno son una de las competencias deportivas más importantes del mundo para atletas con discapacidad

Para quienes quieran seguirla desde México, el evento comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro del país). Si quieres seguir todos los detalles del arranque de los Juegos, la ceremonia podrá verse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La inauguración también contará con un espectáculo musical con artistas de talla internacional. Entre los confirmados destacan:

Stewart Copeland, baterista de la banda The Police

Meduza, grupo italiano de DJs y productores

Dardust, compositor y productor musical

Miky Bionic, artista paralímpico

¿Cuándo compite el mexicano Arly Velásquez?

México tendrá presencia en los Juegos con el atleta Arly Velásquez, quien participará en para esquí alpino en la categoría LW10-1 (sentado).

Este es su calendario de competencias (horario de la Ciudad de México):

Sábado 7 de marzo

Desde 02:30 horas: Descenso sentado masculino.

Lunes 9 de marzo

Desde 02:30 horas: Supergigante sentado masculino.

Viernes 13 de marzo

Desde 02:00 horas: Eslalon gigante sentado masculino (manga 1 y manga 2).

El programa puede sufrir modificaciones dependiendo de las condiciones climáticas o ajustes en el calendario oficial, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones durante el desarrollo de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: