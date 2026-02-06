Próximos partidos

Milano Cortina 2026 en vivo: Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

18:15 | Daniela Galindo Rodríguez
El día llegó. El viernes inician oficialmente los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, con el encendido de la llama olímpica en el Estadio de San Siro de Milán, y en Latinoamérica la podrás seguir la ceremonia de inauguración por la multiplataforma de Claro Sports, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México

De la mano de Alberto Lati, podrás seguir el desfile de más de 2,800 atletas de casi un centenar de nacionalidades, entre ellos los representantes de México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, la delegación latina para esta XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. SIGUE LA INAUGURACIÓN AQUÍ

