Inauguración de Milano Cortina 2026: fecha, hora y cómo seguir a Donovan Carrillo y a los mexicanos

Donovan Carrillo presente en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 reunirán a los mejores atletas del mundo en una edición histórica, marcada por un innovador modelo de sedes múltiples en distintas regiones de Italia.

A través de su canal de YouTube, Claro Sports transmitirá la ceremonia de inauguración este viernes 6 de febrero a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El arranque oficial será con una ceremonia de inauguración que promete combinar tradición olímpica, espectáculo y un homenaje a la cultura italiana, dando paso a más de dos semanas de competencia sobre hielo y nieve.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, marcando el inicio oficial de la competencia, que se desarrollará hasta el 22 de febrero de 2026.

A diferencia de ediciones anteriores, la inauguración tendrá lugar en el Estadio San Siro, en Milán, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Europa y casa de clubes históricos como el AC Milan y el Inter.

Esta elección responde al carácter descentralizado de Milano Cortina 2026, unos Juegos que se repartirán entre Milán, Cortina d’Ampezzo y diversas sedes alpinas del norte de Italia.

Durante la ceremonia se espera el tradicional desfile de las delegaciones, presentaciones artísticas inspiradas en la identidad italiana y el encendido del pebetero olímpico, el momento simbólico que marca el inicio de las competencias.

¿A qué hora es la inauguración en México?

La inauguración está programada para realizarse por la tarde en Italia, debido a la diferencia horaria, en México podrá seguirse a las 13:00 horas (tiempo del centro) del viernes 6 de febrero de 2026.

La delegación mexicana en Milano Cortina 2026

México llegará a Milano Cortina 2026 con una delegación de cinco atletas, una de las más numerosas del país en Juegos Olímpicos de Invierno recientes, distribuidos en tres disciplinas: patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

El rostro más reconocido del equipo es Donovan Carrillo, quien disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022, donde rompió barreras para el patinaje artístico mexicano al clasificar a la final.

En esquí alpino destacan Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola, un caso poco común en el olimpismo al tratarse de madre e hijo representando juntos al país en la misma edición olímpica.

Por su parte, Regina Martínez hará historia al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que Allan Corona completa la representación nacional en esta exigente disciplina de resistencia.

¿Qué deportes y sedes habrá en Milano Cortina 2026?

Milano Cortina 2026 contará con 15 disciplinas olímpicas, entre ellas:

Patinaje artístico

Hockey sobre hielo

Curling

Esquí alpino

Esquí de fondo

Snowboard

Saltos de esquí

Bobsleigh y skeleton

Las competencias se repartirán entre distintas sedes, destacando:

Milán, como eje urbano y sede de ceremonias y deportes bajo techo

Cortina d’Ampezzo, con pruebas de esquí alpino y deportes de montaña

Otras sedes alpinas del norte de Italia, aprovechando infraestructura existente

Este modelo responde a la estrategia del Comité Olímpico Internacional de realizar Juegos más sostenibles y con menor impacto ambiental.

Milano Cortina 2026 será la tercera ocasión en la que Italia organiza unos Juegos Olímpicos de Invierno, después de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006.

La edición de 2026 destaca por combinar grandes ciudades con paisajes naturales de los Alpes italianos, ofreciendo un escenario único para los deportes de invierno.

Con la ceremonia inaugural, el mundo del deporte dará la bienvenida a dos semanas de competencia, emoción y momentos memorables, con especial atención en la participación mexicana y en figuras como Donovan Carrillo, que buscarán dejar huella sobre el hielo europeo.

