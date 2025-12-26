Muere Jean-Louis Gasset, icónico jugador y entrenador francés, a los 72 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue el legendario Jean-Louis Gasset? | Foto: AFP

Jean-Louis Gasset, figura emblemática del fútbol francés como jugador y entrenador, murió este viernes 26 de diciembre a los 72 años, indicó el club Montpellier, en el que jugó y al que entrenó más tarde. Hasta el momento, no se reveló la causa de su muerte.

“Hoy, el club Montpellier ha perdido a una de sus figuras más icónicas. Nuestra tristeza es inmensa al recordar su sonrisa, su voz inimitable y su ingenio agudo”. Montpellier (MHSC)

Montpellier le da el último adiós a Jean-Louis Gasset

“MHSC se enteró hoy con inmensa tristeza del fallecimiento de Jean-Louis Gasset“, publicó el club francés a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Hijo de Bernard Gasset, uno de los miembros fundadores del club Pailladin junto al presidente Louis Nicollin, Jean-Louis ha sido sucesivamente jugador, educador y luego entrenador del primer equipo en tres ocasiones, la última de octubre de 2024 a abril de 2025″, escribió.

Montpellier destacó su profesionalismo, amabilidad y deseo de compartir sus conocimientos en el sistema juvenil del club, en donde descubrió y exportó jugadores a equipos como PSG, Espanyol de Barcelona y Olympique de Marsella.

Foto: AFP

Además, fue asistente del entrenador Laurent Blanc en la Selección Francesa de Futbol, razón por la que el equipo expresó su reconocimiento.

“El presidente Laurent Nicollin y todo el club desean expresar sus más sinceras condolencias a la familia de Jean-Louis Gasset, en particular a su hijo Robin, actual asistente de Zoumana Camara a cargo del primer equipo del club, a su hija Coralie, a su madre Eliane y a toda la familia Gasset”, remató Montpellier.

¿Quién fue Jean-Louis Gasset?

Jean-Louis Gasset fue el entrenador de Costa de Marfil que fue despedido en la más reciente Copa Africana de Naciones antes de ganar el torneo, de acuerdo con la agencia Reuters.

Cabe recordar que los marfileños sufrieron una goleada de 4-0 a manos de Guinea Ecuatorial en su último partido de la fase de grupos en 2023, por lo que el francés fue destituido, sin saber que la selección terminaría ganando el título bajo la dirección de Emerse Fae.

Un mes después de regresar a Francia, fue nombrado entrenador del Olympique de Marsella, pero solo permaneció cuatro meses, según la propia agencia.

Regresó al Montpellier la temporada pasada, pero cuando el equipo se encaminaba hacia el descenso, fue despedido en abril.

Cabe destacar que Jean-Louis Gasset pasó la mayor parte de su carrera como jugador en el Montpellier en la posición de centrocampista, donde su padre fue uno de los fundadores del club.

Nativo de la ciudad, el entrenador también pasó por los banquillos de Saint-Etienne y Burdeos.

