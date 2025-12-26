GENERANDO AUDIO...

Ryan James Wedding, el exatleta buscado por autoridades | Foto: Getty Images

Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, tuvo participación durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City; sin embargo, ahora forma parte del Cartel de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) informó este jueves que decomisaron 62 motocicletas de alta gama, drogas y otros objetos vinculados con él.

Debido a su vinculación con el grupo criminal mexicano, el excompetidor de snowboard es uno de los 10 fugitivos buscados por la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

¿Quién fue Ryan James Wedding como atleta?

El atleta Ryan James Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 en la categoría de snowboarding, según el portal oficial Olympics.com.

El canadiense terminó en el vigésimocuarto (24) lugar dentro del evento de Parallel Giant Slalom y se retiró de las competencias profesionales poco tiempo después.

Cabe destacar que Wedding nación en Thunder Bay, Ontario, en el año de 1981; se crió en una familia de esquiadores y sus abuelos poseían una montaña de esquí cercana, mientras que su tío, Creig Spiess, era entrenador del equipo nacional de esquí femenino de Canadá, según retoma el portal estadounidense CNN.

El joven Ryan James mostró aptitudes para el snowboard y llegó al equipo nacional canadiense de la disciplina a los 15 años. De esta forma, de 1997 a 2002, compitió en eventos de todo el mundo, incluyendo:

Italia

Francia

Chile

Austria

Japón

Ryan James Wedding fue descrito por Bobby Allison, excampeón nacional de esquí de carrera, como una persona que “no tenía miedo”.

“Muchos niños dicen que quieren ir rápido, pero realmente no quieren ir rápido. Detienen algo, porque hay un poco de miedo a caer. Ryan no tenía nada de eso”, dijo, según CNN.

De atleta olímpico a criminal, la historia de Ryan Wedding

Después de que su carrera deportiva terminó, se matriculó en la Universidad Simon Fraser y se mudó a Vancouver, según la revista Rolling Stone. Tomó un trabajo como portero en un club y desde allí entró en el mundo de las drogas.

En 2006, Ryan Wedding fue mencionado en una orden de allanamiento en Maple Ridge, Columbia Británica, investigada por cultivar grandes cantidades de marihuana, pero nunca fue acusado.

Sin embargo, en mayo de 2010 fue declarado culpable de intentar comprar cocaína a un agente del gobierno estadounidense en 2008 y condenado a cuatro años de prisión, de acuerdo con Olympics.com.

El pasado 10 de diciembre, la Embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI buscaba a Ryan James Wedding, describiéndolo como un “exatleta olímpico convertido en aliado de Cártel y líder de una red violenta de narcotráfico”.

“Creemos que se esconde en México. Ofrecemos hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo. Si lo has visto o tienes información sobre él, tu llamada es clave”. Embajada de Estados Unidos en México

La ficha del FBI lo señalaba como uno de los 10 prófugos más buscados de la agencia, acusado de los siguientes delitos:

Conspiración por distribución y posesión de cocaína con la intención de distribuirla

Conspiración para exportar cocaína

Conspiración para cometer un asesinato en conexión con una agrupación ilícita continua, delito relacionado con las drogas y asesinato en conexión con una agrupación ilícita continua, delito relacionado con las drogas

Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante

Manipulación de un testigo, víctima o informante

Conspiración para tomar represalias en contra de un testigo, víctima o informante, y represalias en contra de un testigo, víctima o informante

Conspiración para blanquear instrumentos financieros

El FBI también precisó que se busca a Ryan James Wedding por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de tráfico de drogas en la que se enviaban de manera rutinaria cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos.

Foto: Getty Images

“Además, se alega que Wedding habría orquestado varios asesinatos para avanzar los delitos relacionados con las drogas”, señaló.

Cabe destacar que se le conoce con los siguientes alias: James Conrad King, Jesse King, “Giant”, “Public Enemy”, “Boss”, “Buddy”, “Giant”, “Grande”, “El Jefe”, “El Guerrero”, “El Toro”.

Catean inmuebles ligados a Wedding y decomisan 62 motos, medallas y droga

La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) informó sobre cuatro operativos ejecutados en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), en los que se decomisaron 62 motocicletas de alta gama, drogas y otros objetos que están vinculados con Ryan James Wedding.

Durante los cateos se decomisaron dosis de metanfetamina y marihuana, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

En los operativos participaron elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

