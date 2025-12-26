¡Santa Claus llegó al Club León! Anuncian a Cambindo y tres más para el Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

León anuncia 4 refuerzos. Foto: Getty

Este 25 de diciembre, a través de sus redes sociales, el Club León dio a conocer a cuatro refuerzos de cara al torneo Clausura 2026, en el que “la fiera” buscará mejorar lo hecho en la última campaña. Por ello, anunciaron a Diber Cambindo, Sebastián Vegas, Juan Pablo Domínguez y a Nicolás Vallejo.

Refuerzos en el ataque: Cambindo y Vallejo

Por medio de un video, el Club León presentó a “los monstruos del gol”. Nicolás Vallejo llega a “la fiera” procedente del Independiente de Argentina. Por su parte, el ex de Cruz Azul y quien fuera campeón de goleo de la Liga MX, Diber Cambindo, deja al Necaxa para fichar con los esmeraldas.

Del Toluca al León: Juan Pablo Domínguez

Asimismo, el Club León anunció la llegada del bicampeón Juan Pablo Domínguez, por medio de un video polémico en el que se ve cómo el mediocampista mexicano falla un penal, en la pasada final entre Toluca y Tigres. Esta presentación no cayó muy bien en varios aficionados, quienes criticaron la forma de ser anunciado su fichaje.

León refuerza la defensa con Sebastián Vegas

Asimismo, el defensor central chileno, Sebastián Vegas, ex de los Rayados del Monterrey, fue anunciado como nuevo fichaje del Club León para el Clausura 2026. El zaguero, de 29 años, llegó procedente del Colo Colo.

León debutará ante Cruz Azul en el Clausura 2026

Estos cuatro refuerzos podrán ver actividad el próximo sábado 10 de enero, cuando el Club León reciba la visita del Cruz Azul para el compromiso de la jornada 1 del Clausura 2026. En dicho encuentro también podrá ver actividad Jordan García, guardameta colombiano que fue anunciado hace unos días.

