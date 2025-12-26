GENERANDO AUDIO...

Turco Mohamed sigue celebrando triunfos del Toluca. Foto: Cuartoscuro

Antonio el “Turco” Mohamed, director técnico del Toluca, tuvo un año sumamente productivo al llevar al campeonato al equipo del Estado de México. Ahora, compartió un mensaje de Navidad muy peculiar que se ha viralizado en redes sociales.

Los Diablos Rojos del Toluca alcanzaron el bicampeonato de la Liga MX luego de casi una docena de años sin estos títulos, por lo que el técnico continúa celebrando lo conseguido con un mensaje eufórico.

Turco Mohamed celebró con champagne

El exmiembro de los Toros Neza agradeció a la afición del Toluca y a toda la gente que se alegra de que le vaya bien. Para ello, se dispuso a celebrar con una copa y con la música de fondo “Cumbia de los trapos”, conocida por ser un himno utilizado durante la celebración de los Diablos Rojos.

“Feliz Navidad para toda la gente de Toluca, y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien… Tráeme un champagne ¡que copas sobran!”, expresó el Turco Mohamed.

Las victorias del Toluca

La escuadra toluqueña tiene mucho que celebrar, ya que no solo ganó el Apertura 2025 frente a Tigres, sino que también consiguió otros títulos importantes.

El pasado 20 de julio de 2025, el Toluca ganó el Campeón de Campeones ante el América, con marcador de 3-1 a favor de los choriceros.

En el caso de la Campeones Cup, se enfrentaron al LA Galaxy el 2 de octubre de 2025, partido en el que se impusieron 3-2.

Con estos resultados, el Toluca suma una importante lista de triunfos que lo colocan como uno de los equipos más victoriosos de México.

Estos son los trofeos que ostenta el Toluca

12 campeonatos de Liga MX (igualó a Chivas como el segundo equipo más ganador del país)

Temporada 1966-67 Temporada 1967-68 Temporada 1974-75 Verano 1998 Verano 1999 Verano 2000 Apertura 2002 Apertura 2005 Apertura 2008 Bicentenario 2010 Clausura 2025 Apertura 2025

Cinco Campeón de Campeones

• 1966-67

• 1967-68

• 2002-03

• 2005-06

• 2024-25

Copa de Campeones de la Concacaf

• 1968

• 2003

