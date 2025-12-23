¡Hace historia! Raúl Jiménez iguala el mejor récord de penales en Premier League

GENERANDO AUDIO...

Raúl Jiménez, 11 penales cobrados, 11 anotados. Foto: Getty

Este lunes, en la jornada 17 de la Premier League, el Fulham de Raúl Jiménez recibió en el Craven Cottage al Nottingham Forest, donde los cottagers salieron con la victoria de 1 por 0. El delantero mexicano fue en el encargado de poner el único gol del compromiso.

Al minuto 45+5, justo antes del descanso, Raúl Jiménez tomó el balón y cobró de gran forma desde los once pasos. Posteriormente, el “lobo de Tepeji” salió de la cancha al minuto 85.

Sin embargo, además de sumar tres puntos a causa de los cottagers, Raúl Jiménez hizo historia con su tanto de penal, pues alcanzó al marfileño Yaya Touré con 11 penales anotados en 11 intentos dentro de la Premier League. Es decir, el atacante mexicano empató el porcentaje de 100% de penales marcados.

En su paso por el Wolverhampton, Raúl consiguió marcar siete penales, mientras que con el Fulham llegó a su cuarto anotado.

Otros jugadores han anotado más goles de penal que Raúl Jiménez

Si bien Raúl Jiménez anotó su gol 11 de penal en la Premier League, en esta liga hay otros jugadores que han marcado en más ocasiones. Sin embargo, ninguno tiene más que el mexicano y el marfileño sin fallar.

Por ejemplo, Cole Palmer, el jugador inglés del Chelsea, tiene 13 penales anotados. Sin embargo, a pesar de que también llevaba récord imbatible, falló su primer penal en la campaña pasada, lo que lo dejó con el 92% de efectividad.

Raúl Jiménez tiene un porcentaje de 95% de efectividad en penales

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, Raúl Jiménez ha cobrado 44 penales, de los cuales ha fallado únicamente en dos ocasiones. El primero errado fue en un duelo amistoso entre México y Uruguay, en septiembre del 2018. Por su parte, el segundo y más crucial, fue en los cuartos de final de la Europa League, en agosto del 2020, cuando los Wolves cayeron ante el Sevilla.

No obstante, Raúl Jiménez se consagra como uno de los mejores cobradores de penales no solo en la Premier League, sino en todo el mundo.

