Muere Prichard Colón a los 33 años, exboxeador que sufrió hemorragia cerebral por golpes ilegales en 2015

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Prichard Colón, exboxeador, muere a los 33 años foto: AFP

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió a la edad de 33 años, después de sufrir heridas cerebrales que lo dejaron en estado vegetativo en 2015.

Así lo informó su padre, Richard Colón, a través de las redes sociales, donde también agradeció las oraciones y el cariño que recibió su hijo durante estos años.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo”, escribió Richard Colón en su cuenta de Facebook.

El padre de Prichard Colón también explicó que hizo todo lo posible por cumplir uno de los deseos de su hijo, llevarlo de vacaciones a Puerto Rico, pero finalmente no pudo hacerlo.

“Traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor manténganos en oraciones”, señaló.

Prichard Colón contaba con un récord profesional de 16-1, con 13 KO’s, y era considerado una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño. Sin embargo, el 17 de octubre de 2015 fue la fecha que cambió su vida para siempre.

El puertorriqueño se enfrentó al estadounidense Terrel Williams en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Durante el enfrentamiento, Williams le propinó diversos golpes en la nuca, conocidos como golpes de conejo.

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Prichard Colón falleció a los 33 años, casi 11 años después de aquella pelea que cambió su vida para siempre. El puertorriqueño llegó a ser una de las grandes promesas del boxeo.



En octubre de 2015, durante su combate ante Terrel Williams, sufrió… pic.twitter.com/dmYnOZ9x7U — Claro Sports (@ClaroSports) August 13, 2026

Tras ser descalificado, Prichard Colón fue llevado al hospital, donde se le diagnosticaron lesiones cerebrales que posteriormente lo dejaron en estado vegetativo.

Desde entonces, su familia compartió en redes sociales parte de su proceso de recuperación y los momentos que vivió durante estos años.

Ahora, casi 11 años después de aquel enfrentamiento, quien fuera una de las grandes promesas del boxeo en la isla perdió la vida a los 33 años.

Resaltar que la (CMB) endureció las medidas con una política de cero tolerancia ante los “golpes de conejo”, derivado del caso el ex pugilista Prichard Colón.