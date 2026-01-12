Necaxa líder, el bicampeón ganó y debut agridulce de los ‘4 grandes’: así se vivió la jornada 1 del Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Terminó la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX. Foto: Getty

Terminó la jornada número 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que el Necaxa se posicionó como el equipo líder de la tabla general. Por su parte, los Tuzos del Pachuca ocupan la última posición de la clasificación.

Durante la primera fecha del nuevo torneo de la Liga MX, en el que ya se utiliza el fuera de lugar semiautomático, se anotaron 19 goles, además de que se mostró una tarjeta roja.

Resultados de la jornada 1 del Clausura 2026

Juárez le pegó a Mazatlán

En el partido que inauguró el Clausura 2026, en la cancha del Estadio El Encanto, los Bravos de Juárez le pegaron 2 por 1 al Mazatlán con goles de Francisco Nevarez y Denzell García.

Tijuana y América no se hicieron daño

En el Estadio Caliente, Tijuana y América dividieron puntos tras un empate sin anotaciones y en un partido con pocas emociones.

Atlas inició el torneo con victoria ante Puebla

Los rojinegros del Atlas, con un solitario gol de Uros Durdevic, consiguieron vencer al Puebla a pesar del dominio del equipo poblano.

Chivas comenzó con el pie derecho al vencer a Pachuca

Armando González continúa encendido tras ser campeón de goleo del torneo pasado. El delantero mexicano puso el primer gol para las Chivas, quienes derrotaron al Pachuca en el Estadio Akron. Daniel Aguirre puso el 2-0 definitivo.

Cruz Azul, ni con refuerzos, pudo ante el León

En León, los esmeraldas derrotaron 2 por 1 al Cruz Azul. Para los locales anotaron Ismael Díaz y Bryan Colula, mientras que por la máquina descontó Agustín Palavecino, quien se estrenó como celeste.

Santos no levanta y Necaxa aprovechó como visitante

Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza aparecieron en el marcador para llevar al Necaxa a la victoria de 3 por 1 sobre el Santos, equipo que sigue sin levantar. Además, por los laguneros se fue expulsado José Abella.

El bicampeón le pegó a Rayados

En el duelo de mayor atracción en esta primera fecha, Toluca le pegó 1 por 0 al Monterrey en el Estadio BBVA. Helinho puso el único tanto del partido para mantener a los Diablos encendidos.

Pumas y Gallos dividieron puntos

Al mediodía de este domingo, Pumas y Querétaro se enfrentaron para comenzar el semestre. Sin embargo, con un gol de Adalberto Carrasquilla por los locales y con el descuento de Mateo Coronel por los visitantes, ambos equipos dividieron unidades.

Tigres inicia el Clausura 2026 con victoria ante San Luis

En el encuentro que cerró la jornada 1, Tigres venció en condición de visitante al Atlético de San Luis con un doblete de Marcelo Flores, iniciando el semestre de buena manera y avisando que buscarán llegar nuevamente a la final.

Así quedó la tabla general tras la primera fecha

Necaxa – 3 pts. Chivas – 3pts. Tigres – 3pts. Juárez – 3pts. Toluca – 3pts. Atlas – 3pts. Querétaro – 1 pt. Pumas – 1 pt. América – 1 pt. Tijuana – 1 pt. Cruz Azul – 1 pt. San Luis – 0 pt. Mazatlán – 0 pt. Puebla – 0 pt. Monterrey – 0 pt. Santos – 0 pt. Pachuca – 0 pt.

Semana de jornada doble en el Clausura 2026

Para esta semana que comienza la Liga MX tendrá doble jornada, por lo que martes y miércoles habrá actividad en el Clausura 2026.

Partidos del martes 13 de enero:

Puebla vs Mazatlán: 5 pm

Necaxa vs Rayados: 7 pm

Pachuca vs León: 7:06 pm

Juárez vs Chivas: 9:10 pm

Partidos del miércoles 14 de enero:

Cruz Azul vs Atlas: 5 pm

América vs San Luis: 7 pm

Querétaro vs Tijuana: 7 pm

Tigres vs Pumas: 9:06 pm

Toluca vs Santos: 9:10 pm

